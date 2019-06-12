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РИА Новости

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Вчера, 17:19
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Севастополе мужчина и женщина спасли ребенка, которого унесло потоком воды на затопленной дороге. Инцидент снял видеорегистратор троллейбуса.
На кадрах видно, как мальчика сбивает с ног волна, он плывет прямо под колеса автомобиля. Водитель машины сдает назад, а на помощь ребенку бегут водитель троллейбуса и пассажирка маршрутного такси.
Городской департамент транспорта разыскивает женщину, чтобы вручить награду.
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22 апреля, 17:39
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20251326
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