В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Севастополе мужчина и женщина спасли ребенка, которого унесло потоком воды на затопленной дороге. Инцидент снял видеорегистратор троллейбуса.

На кадрах видно, как мальчика сбивает с ног волна, он плывет прямо под колеса автомобиля. Водитель машины сдает назад, а на помощь ребенку бегут водитель троллейбуса и пассажирка маршрутного такси.