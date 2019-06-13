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РИА Новости

Оппозиция назвала слова Зеленского о тарифах ЖКХ пощечиной украинцам

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Нежелание президента Украины Владимира Зеленского снижать тарифы на коммунальные услуги является пощечиной жителям страны, считают в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В видеоблоге, записанном штабом на тот момент кандидата в президенты Зеленского 21 февраля, будущий президент говорил, что на Украине завышены тарифы на коммуналку. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков 30 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его администрация собираются решить вопросы, связанные с высокими тарифами на коммунальные услуги, после выборов в парламент. Однако в среду 12 июня представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент "шутил о тарифах" и "Роттердам+". Также он отметил, что глава государства напрямую нигде не обещал снижения тарифов, а в видеоролике вел речь о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта.
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"Откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса. Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа в Украину. И готова схему "Дюссельдорф+", использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую – "ДюЗЕльдорф+" – и использовать уже в своих интересах", - говорится в сообщении пресс-службы партии, опубликованном в четверг.
В партии заявили, что новые власти могут работать только по "схемам", зарабатывая для себя, а не действуя в интересах людей.
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Представитель Зеленского объяснил слова о "шутке" про снижение тарифов
"Представители нашей партии, в отличие от команды Зеленского, не рассматривают организацию бесперебойных поставок газа в Украину как источник получения прибыли. Мы подчеркиваем, что заключение договора о прямых поставках газа с РФ и снижение цены для украинских граждан – первоочередная задача власти", - отметили в партии.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавляет глава политсовета Виктор Медведчук, а также сооснователи Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Согласно данным последнего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 6 по 9 июня 2019 года, среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, 10,4% поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь".
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукЮрий БойкоВладимир ЗеленскийВ мире
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