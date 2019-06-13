Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T10:34Z
https://ria.ru/20190613/1555524639.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Британия начала расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 10:34
4343
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британия и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).
"UKMTO осведомлена об инциденте... Великобритания и ее партнеры в данный момент ведут расследование", - говорится в сообщении организации.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
1 июня, 03:36
Король Саудовской Аравии прокомментировал нападение на нефтепровод
Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
0650019
Обсудить 1
Инцидент с танкерами в Оманском заливеВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских
РИА
Новости
В СРС предположили, что в нефтяной танкер Front Altair попала торпеда
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне
Сотрудники службы безопасности порта Шахид-Бехешти в Оманском заливе
В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров
Лента
новостей
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
США заявили, что в курсе нападения на танкеры в Оманском заливе
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Вид на Яузскую больницу
При реставрации Яузской больницы нашли медицинские документы конца XIX века
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В центре "Фобос" опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния