Британия начала расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британия и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).

"UKMTO осведомлена об инциденте... Великобритания и ее партнеры в данный момент ведут расследование", - говорится в сообщении организации.

Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.