В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветеринарных клиник

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Необходимо вернуться к лицензированию ветеринарных клиник, чтобы исключить практику проведения операций, калечащих животных: удаление когтей животным путём отсечения фаланг пальцев и подрезания или удаления голосовых связок, с таким предложением к Минсельхозу выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Мы предлагаем Минсельхозу вернуться к лицензированию ветеринарных клиник. Оно существовало до 2007 года, потом лицензии стали необязательными и сейчас лицензируются клиники, если в них ведётся фармацевтическая деятельность, то есть если они продают какие-то лекарства, а делать они могут в этих клиниках все, что угодно", - сказал Бурматов РИА Новости.
По словам депутата, из-за отсутствия лицензирования получили распространение живодерские операции, которые по своей сути являются нанесением увечий животным: это удаление фаланг пальцев и подрезание или удивление голосовых связок, а также татуирование животных.
"Мы предлагаем ввести лицензирование деятельности ветеринарных клиник и скорректировать ветеринарные регламенты для того, чтобы запретить калечащие операции и провести ревизию того, чем занимаются ветеринарные клиники", - сказал глава думского комитета.
Он также рассказал, что зачастую в ветеринарных клиниках работают неквалифицированные люди без должного образования и опыта.
"Здесь ключевой вопрос не забюрократизировать это, а чтобы был рычаг воздействия на эти клиники. Потому что фактически сейчас они работают, как бог на душу положит. Никакого влияния на них никак оказать невозможно. Если вы отрежете кошке лапу, вас посадят по части 1 статьи 245 (Жестокое обращение с животными), а если это делает ветеринар, то ему платят за это деньги", - сказал депутат.