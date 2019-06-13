В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветеринарных клиник

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Необходимо вернуться к лицензированию ветеринарных клиник, чтобы исключить практику проведения операций, калечащих животных: удаление когтей животным путём отсечения фаланг пальцев и подрезания или удаления голосовых связок, с таким предложением к Минсельхозу выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы предлагаем Минсельхозу вернуться к лицензированию ветеринарных клиник. Оно существовало до 2007 года, потом лицензии стали необязательными и сейчас лицензируются клиники, если в них ведётся фармацевтическая деятельность, то есть если они продают какие-то лекарства, а делать они могут в этих клиниках все, что угодно", - сказал Бурматов РИА Новости.

По словам депутата, из-за отсутствия лицензирования получили распространение живодерские операции, которые по своей сути являются нанесением увечий животным: это удаление фаланг пальцев и подрезание или удивление голосовых связок, а также татуирование животных.

"Мы предлагаем ввести лицензирование деятельности ветеринарных клиник и скорректировать ветеринарные регламенты для того, чтобы запретить калечащие операции и провести ревизию того, чем занимаются ветеринарные клиники", - сказал глава думского комитета.

Он также рассказал, что зачастую в ветеринарных клиниках работают неквалифицированные люди без должного образования и опыта.