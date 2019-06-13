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РИА Новости

Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram

Вчера, 09:43
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. DDoS-атака на Telegram, которая в среду привела к перебоям в работе сервиса, велась преимущественно из Китая, написал в соцсетях основатель мессенджера Павел Дуров.
В среду Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что стало причиной сбоя в работе мессенджера по всему миру. Согласно данным с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пользователи жаловались на проблемы с соединением и обменом сообщениями.
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"IP-адреса в основном были из Китая", - написал Дуров в соцсетях. Он указал, что традиционно самые крупные DDoS-атаки на Telegram совпадали по времени с протестами в Гонконге. "Этот случай не стал исключением", - добавил основатель мессенджера.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции прошла в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.
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Павел ДуровТехнологииВ мире
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