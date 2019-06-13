Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. DDoS-атака на Telegram, которая в среду привела к перебоям в работе сервиса, велась преимущественно из Китая, написал в соцсетях основатель мессенджера Павел Дуров.

В среду Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что стало причиной сбоя в работе мессенджера по всему миру. Согласно данным с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пользователи жаловались на проблемы с соединением и обменом сообщениями.

"IP-адреса в основном были из Китая", - написал Дуров в соцсетях. Он указал, что традиционно самые крупные DDoS-атаки на Telegram совпадали по времени с протестами в Гонконге. "Этот случай не стал исключением", - добавил основатель мессенджера.