Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T08:35Z
https://ria.ru/20190613/1555521902.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154972/01/1549720146_0:183:3092:1922_1036x0_80_0_0_2ac405754a7c73aaa9d210efc5340e8a.jpg
РИА Новости

Абэ не намерен выступать посредником между Ираном и США

Вчера, 08:35
1360
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Япония намерена играть максимально возможную роль в снижении напряженности в Ближневосточном регионе, но премьер-министр Синдзо Абэ не планирует выступать посредником между Ираном и США. Такой комментарий в ходе пресс-конференции в четверг дал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга относительно визита Абэ в Тегеран.
"Необходимо снизить напряженность (в Ближневосточном регионе – ред.) с целью предотвращения случайных вооруженных столкновений. Япония намерена играть максимально возможную роль (в снижении напряженности – ред.)", - отметил Суга.
Президент Ирана Хасан Роухани
12 июня, 19:51
Иран не намерен начинать войну с США, заявил Роухани
Вместе с тем генсек японского правительства подчеркнул, что Синдзо Абэ, который в ходе своего визита в Тегеран должен провести встречи с лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и иранским президентом Хасаном Роухани, "не намерен быть посредником между Ираном и США".
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в иранском правительстве сообщило, что Тегеран не намерен в ближайшее время вступать в прямой диалог с Вашингтоном. В то же время, по данным агентства, на прошедших переговорах между Абэ и Роухани иранская сторона обратилась к премьеру Японии с просьбой лично передать президенту США Дональду Трампу требование о снятии санкций, запрещающих закупку иранской нефти.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
11 июня, 10:27
Лавров осудил действия США против Ирана
Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
1020000
Обсудить 1
Синдзо АбэЯпонияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram
РИА
Новости
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
России не стоит вмешиваться в переговоры США и Китая, заявил Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
Восьмерка, объединившая полмира. Что притягивает разные страны к ШОС
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин заявил о деградации российско-американских отношений
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
В Японии машина протаранила группу детей, сообщили СМИ
Логотип YouTube
Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана не стал отвечать на послание Трампа
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Пассажиры покупают в кассе транспортные билеты
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Источник назвал цель визита Абэ в Иран
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Лента новостейМолния