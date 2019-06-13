Путин полагает, что Токаев продолжит развивать отношения с Россией

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет продолжать курс на развитие отношений с Россией.

"Во-первых, президент Токаев учился в Москве, он хорошо знает Россию. И у меня есть все основания полагать, что это человек, который, безусловно, будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание наших союзнических в полном смысле этого слова отношений по всем направлениям: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в наукоемких отраслях – таких как космос, допустим", - сказал Путин в интервью телекомпании " Мир ".

Он напомнил, что у РФ и Казахстана есть крупные проекты.

"Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои", - добавил Путин.

По его словам, по мере роста товарооборота между двумя странами, диверсификации связей, возможности для сотрудничества между странами будут только улучшаться.

"Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться", - подчеркнул президент РФ.