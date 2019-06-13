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РИА Новости

Путин полагает, что Токаев продолжит развивать отношения с Россией

Вчера, 07:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет продолжать курс на развитие отношений с Россией.
"Во-первых, президент Токаев учился в Москве, он хорошо знает Россию. И у меня есть все основания полагать, что это человек, который, безусловно, будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание наших союзнических в полном смысле этого слова отношений по всем направлениям: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в наукоемких отраслях – таких как космос, допустим", - сказал Путин в интервью телекомпании "Мир".
Он напомнил, что у РФ и Казахстана есть крупные проекты.
"Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои", - добавил Путин.
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
10 июня, 09:00
Биография Касым-Жомарта Токаева
По его словам, по мере роста товарооборота между двумя странами, диверсификации связей, возможности для сотрудничества между странами будут только улучшаться.
"Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться", - подчеркнул президент РФ.
В воскресенье, 9 июня, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
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