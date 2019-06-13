Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента

Глава государства на вопрос, поставлены ли отношения Украины и РФ сейчас на паузу, пояснил, что не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского. "Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - добавил Путин.