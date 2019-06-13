Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что адаптация Владимира Зеленского в статусе президента Украины пройдет достаточно быстро.
"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".
Глава государства на вопрос, поставлены ли отношения Украины и РФ сейчас на паузу, пояснил, что не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского. "Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - добавил Путин.
Ранее президент РФ на ПМЭФ заявил, что, чтобы заниматься государственными делами, нужно обладать опытом и знаниями, мужеством брать ответственность за последствия своих решений, эти качества вполне могут быть у нового лидера Украины Зеленского, но пока он себя никак не проявил.