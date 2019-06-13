Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T10:58Z
https://ria.ru/20190613/1555520968.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/04/1553040455_0:0:2462:1386_1036x0_80_0_0_b4f26a70381b6070363c86c60771f986.jpg
РИА Новости

Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Вчера, 06:38
26232
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины. Об этом сам парламентарий сообщил в твиттере.

"Сегодня подписал закон Украины #1098 "О временной следственной комиссии и временной специальной комиссии Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президента Украины".

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве.
Андрей Парубий
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также законы о снятии депутатской неприкосновенности и наказании за незаконное обогащение.
Закон подразумевает создание спецкомиссии, которая может заниматься процедурой импичмента главы государства. Рада приняла его в прошлый четверг.
Документ вступит в силу через сутки после его публикации в официальной прессе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель
9 июня, 08:00
Зеленский повторяет за Порошенко. Сможет ли он заговорить сам?
19309831226
Обсудить 16
Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВ мире
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады
Лента
новостей
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Логотип YouTube
Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Знак радиоактивной опасности
Украина превратилась в "колонию" для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
04:11Рева назвал причину бедности украинцев
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
Лента новостейМолния