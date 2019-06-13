МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины. Об этом сам парламентарий сообщил в твиттере.
"Сегодня подписал закон Украины #1098 "О временной следственной комиссии и временной специальной комиссии Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президента Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также законы о снятии депутатской неприкосновенности и наказании за незаконное обогащение.
Закон подразумевает создание спецкомиссии, которая может заниматься процедурой импичмента главы государства. Рада приняла его в прошлый четверг.
Документ вступит в силу через сутки после его публикации в официальной прессе.