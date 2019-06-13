ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил Путин

"Она (ШОС - ред.)... была создана, а потом уже в ходе её работы выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, вопросы, которые она решает, являются привлекательными и для других стран региона, поэтому очень многие государства в различном качестве – это уже 18 стран, по-моему – и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к ее работе. Таким образом, ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией", - сказал Путин в интервью телеканалу "МИР", фрагмент которого размещен на сайте телеканала.