Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T06:07Z
https://ria.ru/20190613/1555520892.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152248/45/1522484540_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_77eb81bf5bd7550a03e989ac09ce2052.jpg
РИА Новости
Саммит ШОС

ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил Путин

Вчера, 06:07
1424
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "МИР"
Как отмечается на сайте телеканала, один из вопросов к российскому лидеру был о создании и принципах работы ШОС.
"Она (ШОС - ред.)... была создана, а потом уже в ходе её работы выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, вопросы, которые она решает, являются привлекательными и для других стран региона, поэтому очень многие государства в различном качестве – это уже 18 стран, по-моему – и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к ее работе. Таким образом, ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией", - сказал Путин в интервью телеканалу "МИР", фрагмент которого размещен на сайте телеканала.
Саммит ШОС пройдет 13-14 июня в Бишкеке.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Вчера, 01:01
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
1820007
Обсудить 0
Саммит ШОСШОСВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией
РИА
Новости
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских
Лента
новостей
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Россия следит за ситуацией в Афганистане и КНДР, отметил Путин
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
Информационное пространство СНГ должно быть открытым, заявил Путин
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
России не стоит вмешиваться в переговоры США и Китая, заявил Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
Восьмерка, объединившая полмира. Что притягивает разные страны к ШОС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Лента новостейМолния