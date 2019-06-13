На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Диалог с Россией поможет Киеву в разрешении внутриукраинского конфликта и снижении стоимости услуг ЖКХ, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала Диалог с Россией поможет Киеву в разрешении внутриукраинского конфликта и снижении стоимости услуг ЖКХ, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne

По словам парламентария, партия "Оппозиционная платформа — За Жизнь", членом которой он является, открыто выступает за диалог с восточным соседом и не боится этого.

"Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?" — сказал Шуфрич.

Он также прокомментировал слова представителя президента Андрея Геруса, который заявил , что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы на ЖКХ, а только шутил на эту тему. По мнению Шуфрича, политики должны отвечать не только за свои поступки, но и за слова.

Ранее депутат высказывал сомнения в возможности скорого завершения конфликта в Донбассе и критиковал Зеленского за риторику по поводу переговоров с Россией и за само отношение к этому процессу.