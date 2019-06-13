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РИА Новости

На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией

Вчера, 05:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Диалог с Россией поможет Киеву в разрешении внутриукраинского конфликта и снижении стоимости услуг ЖКХ, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
По словам парламентария, партия "Оппозиционная платформа — За Жизнь", членом которой он является, открыто выступает за диалог с восточным соседом и не боится этого.
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"Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?" — сказал Шуфрич.
Он также прокомментировал слова представителя президента Андрея Геруса, который заявил, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы на ЖКХ, а только шутил на эту тему. По мнению Шуфрича, политики должны отвечать не только за свои поступки, но и за слова.
Ранее депутат высказывал сомнения в возможности скорого завершения конфликта в Донбассе и критиковал Зеленского за риторику по поводу переговоров с Россией и за само отношение к этому процессу.
При этом президент России Владимир Путин в интервью телекомпании "Мир" выразил уверенность, что отношения с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с ее элитами.
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Ситуация на УкраинеНестор ШуфричРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Найти мир и снизить цены на ЖКХ Вы можете и без нас...
13 июня, 06:08
Петр Григорьев
1510010
Не ну нормальненько так , по украински , за счёт России снизить цены на ЖКХ и найти мир , халява с первых призывов , не переделать ничем незалежанцев.
13 июня, 07:44
Юрий Иванов
901000
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