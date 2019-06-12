Представитель Зеленского объяснил слова о "шутке" про снижение тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за пересказанную им позицию главы государства по вопросу снижения тарифов.

Ранее Герус заявил, что украинский лидер не обещал снизить стоимость ЖКХ, а только шутил на эту тему.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу. <…> Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами", — написал представитель Зеленского в фейсбуке.

Политик подчеркнул, что тема тарифов — не повод для шуток, так как является болезненной для украинцев.

По словам Геруса, президент уже дважды проводил совещания по этому вопросу. Извинившись, представитель Зеленского призвал начинающих политиков учиться на его ошибке.