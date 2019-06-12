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РИА Новости

Представитель Зеленского объяснил слова о "шутке" про снижение тарифов

Вчера, 20:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за пересказанную им позицию главы государства по вопросу снижения тарифов.
Ранее Герус заявил, что украинский лидер не обещал снизить стоимость ЖКХ, а только шутил на эту тему.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
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"Хочу извиниться за неудачную свою фразу. <…> Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами", — написал представитель Зеленского в фейсбуке.
Политик подчеркнул, что тема тарифов — не повод для шуток, так как является болезненной для украинцев.
По словам Геруса, президент уже дважды проводил совещания по этому вопросу. Извинившись, представитель Зеленского призвал начинающих политиков учиться на его ошибке.
В ходе инаугурации Зеленский назвал высокие тарифы и низкие зарплаты бедами жителей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
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Полетели головы: Зеленский устроил массовый "губернаторопад"Менять власть целиком не получается – полномочий нет. Значит, надо сосредоточиться на реальных возможностях. Господин Зеленский решил перетрясти губернаторский корпус.
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