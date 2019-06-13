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РИА Новости

Эксперт объяснил, как иски WhatsApp к пользователям повлияют на россиян

Вчера, 04:30
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал телеканалу "360" решение руководства WhatsApp судиться с пользователями.
По мнению эксперта, россиянам вряд ли могут быть предъявлены иски, потому что компания Facebook, владеющая мессенджером, не переносила в Россию серверы и у нее нет здесь юридического лица.
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"То есть пока юридического лица у них нет, судиться они теоретически смогут с российскими гражданами только от имени иностранного юридического лица", — пояснил Зыков.

Однако он не исключил возможности такого развития событий, так как Facebook "активно ведет политику против вмешательства России в выборы", и привел в пример случай, когда компания подала в суд на новозеландскую организацию за накрутку лайков в Instagram.
Зыков добавил, что такими действиями Facebook, скорее всего, хочет показать, что защищает своих пользователей, который иначе станут уходить на другие платформы.
WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования, в частности за автоматизированную или массовую рассылку сообщений, а также за использование программы не в личных целях.
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