Эксперт объяснил, как иски WhatsApp к пользователям повлияют на россиян

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал телеканалу " 360 " решение руководства WhatsApp судиться с пользователями. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал телеканалу "" решение руководства WhatsApp судиться с пользователями.

По мнению эксперта, россиянам вряд ли могут быть предъявлены иски, потому что компания Facebook, владеющая мессенджером, не переносила в Россию серверы и у нее нет здесь юридического лица.

"То есть пока юридического лица у них нет, судиться они теоретически смогут с российскими гражданами только от имени иностранного юридического лица", — пояснил Зыков.

Однако он не исключил возможности такого развития событий, так как Facebook "активно ведет политику против вмешательства России в выборы", и привел в пример случай, когда компания подала в суд на новозеландскую организацию за накрутку лайков в Instagram.

Зыков добавил, что такими действиями Facebook, скорее всего, хочет показать, что защищает своих пользователей, который иначе станут уходить на другие платформы.