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РИА Новости

WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования

Вчера, 22:55
23130
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.
"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг", – говорится в заявлении компании.
В сообщении указывается, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях. WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.
Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.
Мессенджер WhatsApp
6 ноября 2017, 15:54
Фальшивый WhatsApp с вирусной рекламой "обманул" более миллиона человек
WhatsApp – бесплатный мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи. Приложением пользуется больше миллиарда человек. Компанию основали Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 году. Главный офис расположен в США.
771778739
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WhatsApp Inc.Весь мирТехнологии
Популярные комментарии
Следом за Айфоном пойдет в топку)))
12 июня, 00:45
АИАндрей Иванов
1310006
А если пользователи начнут за утечку личных данных и переписки иски подавать?
12 июня, 00:59
LTLimoncello Tekilov
810005
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