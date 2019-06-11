WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.
"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг", – говорится в заявлении компании.
В сообщении указывается, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях. WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.
Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.
6 ноября 2017, 15:54Фальшивый WhatsApp с вирусной рекламой "обманул" более миллиона человек
WhatsApp – бесплатный мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи. Приложением пользуется больше миллиарда человек. Компанию основали Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 году. Главный офис расположен в США.