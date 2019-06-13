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РИА Новости

Египет, Тунис и Алжир заявили о необходимости урегулирования в Ливии

Вчера, 04:08
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Египта, Туниса и Алжира подчеркнули в ходе встречи в Тунисе необходимость политического урегулирования в Ливии, говорится в заявлении МИД Туниса.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел соседних с Ливией арабских государств - Египта, Туниса и Алжира – обсудят в среду в столице Туниса активизацию усилий по восстановлению стабильности в этой стране. Встречи министров иностранных дел Египта, Туниса и Алжира по ливийской проблеме происходят на регулярной основе.
"Министры подчеркнули, что нет военного решения ливийского кризиса, отметив необходимость сохранения политического пути и его поддержки как единственного средства для решения ливийского кризиса под эгидой ООН и через ее миссию в Ливии в соответствии с положениями ливийского политического соглашения, и выполняя все элементы плана ООН, который утвердил Совет безопасности 10 октября 2017 года", - сообщается в заявлении МИД Туниса в Facebook.
В сообщении также отмечается, что министры полностью отвергли какое-либо иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии и подчеркнули важность продолжения координации и сотрудничества трех стран в борьбе с терроризмом.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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