Египет, Тунис и Алжир заявили о необходимости урегулирования в Ливии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Египта, Туниса и Алжира подчеркнули в ходе встречи в Тунисе необходимость политического урегулирования в Ливии, говорится в заявлении МИД Туниса.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел соседних с Ливией арабских государств - Египта, Туниса и Алжира – обсудят в среду в столице Туниса активизацию усилий по восстановлению стабильности в этой стране. Встречи министров иностранных дел Египта, Туниса и Алжира по ливийской проблеме происходят на регулярной основе.

"Министры подчеркнули, что нет военного решения ливийского кризиса, отметив необходимость сохранения политического пути и его поддержки как единственного средства для решения ливийского кризиса под эгидой ООН и через ее миссию в Ливии в соответствии с положениями ливийского политического соглашения, и выполняя все элементы плана ООН, который утвердил Совет безопасности 10 октября 2017 года", - сообщается в заявлении МИД Туниса в Facebook.

В сообщении также отмечается, что министры полностью отвергли какое-либо иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии и подчеркнули важность продолжения координации и сотрудничества трех стран в борьбе с терроризмом.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.