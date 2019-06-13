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РИА Новости

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

Вчера, 04:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий посетовал, что пока от администрации президента страны он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе.
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"Мне очень нравится Зеленский, может, даже больше, чем многим, но я хочу развития своей страны, я хочу какого-то движения, а не бесконечного 96-го квартала. То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем. Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом", — сказал он.
Депутат добавил, что разочаровался из-за недавнего высказывания Зеленского о мире.
"Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа. Мне нравится то, что он всерьез говорит, что хотя бы "завтра" вернется к миру", — заключил Рабинович.
Ранее президент Украины заявил, что ВСУ будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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13 июня, 06:14
rik
4202017
А что, если он уже озвучил внешнюю политику, противоположную тому, что он обещал, еще нужно разбираться? Правильно сказал Рабинович, выбрали такое же г, как и предыдущее.
13 июня, 07:30
Yury Orlic
1410002
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