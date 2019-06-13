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РИА Новости

Котюков оценил идею введения вузами дополнительного вступительного экзамена

Вчера, 03:42
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки Михаил Котюков, говоря об идее проведения вузами дополнительного вступительного экзамена, заявил, что нужно активно использовать и развивать уже имеющиеся у университетов механизмы повышения качества приёма, а если этого будет мало, тогда стоит думать о каких-то новых решениях.
Ранее ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью РИА Новости заявил, что вузам нужно дать право на введение собственного дополнительного экзамена для абитуриентов.
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"Нужно понимать, что сегодня вузы уже могут проводить свои испытания, но сегодня есть у нас единый государственный экзамен, который составляет основу для поступления абитуриентов-россиян в наши университеты. И в этом смысле мы развиваем этот инструмент", - сказал Котюков РИА Новости на просьбу прокомментировать предложение о дополнительном экзамене.
Он напомнил, в частности, что в этом году в перечне дисциплин ЕГЭ появился китайский язык. Развитие этого инструмента оценки знаний даёт возможность ребятам из разных регионов поступать в лучшие вузы страны, добавил собеседник агентства.
"При этом у университетов есть много своих инструментов повышать качество при приёме на определённый уровень, например, магистратура - здесь университеты руководствуются своими инструментами, и так далее. В общем, есть, что нам вместе развивать", - уверен министр.
"Нужно максимально использовать то, что есть, и дальше - если не хватает этого для них - значит тогда надо придумывать какие-то новые решения", - уточнил глава Минобрнауки.
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