Котюков оценил идею введения вузами дополнительного вступительного экзамена

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки Михаил Котюков, говоря об идее проведения вузами дополнительного вступительного экзамена, заявил, что нужно активно использовать и развивать уже имеющиеся у университетов механизмы повышения качества приёма, а если этого будет мало, тогда стоит думать о каких-то новых решениях.

Ранее ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью РИА Новости заявил, что вузам нужно дать право на введение собственного дополнительного экзамена для абитуриентов.

"Нужно понимать, что сегодня вузы уже могут проводить свои испытания, но сегодня есть у нас единый государственный экзамен, который составляет основу для поступления абитуриентов-россиян в наши университеты. И в этом смысле мы развиваем этот инструмент", - сказал Котюков РИА Новости на просьбу прокомментировать предложение о дополнительном экзамене.

Он напомнил, в частности, что в этом году в перечне дисциплин ЕГЭ появился китайский язык. Развитие этого инструмента оценки знаний даёт возможность ребятам из разных регионов поступать в лучшие вузы страны, добавил собеседник агентства.

"При этом у университетов есть много своих инструментов повышать качество при приёме на определённый уровень, например, магистратура - здесь университеты руководствуются своими инструментами, и так далее. В общем, есть, что нам вместе развивать", - уверен министр.