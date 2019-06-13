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РИА Новости

Глава Минобрнауки прокомментировал идею передать ВАК под управление РАН

Вчера, 03:33
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© РИА НовостиМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков, комментируя идею о передачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в управление РАН, заявил, что это не очень проработанный вопрос, и что у академии наук очень много задач, которые нужно решить, поэтому Минобрнауки продолжит работать с ВАК дальше.
"Это не очень проработанный вопрос. У академии очень много задач, которые нужно решить сегодня. Новый состав ВАК утвержден, и как раз сейчас мы обсуждаем с коллегами совершенствование работы ВАК в целом... Будем работать спокойно дальше", - сказал он РИА Новости.
"Я пока не знаю, кто в академии этим может заняться", - добавил он.
Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что вопрос усиления степени влияния Российской академии наук (РАН) на работу Высшей аттестационной комиссии (ВАК) требует обсуждения, было бы разумно, чтобы комиссия находилась при академии.
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Михаил КотюковВысшая аттестационная комиссияРоссийская академия наукМинистерство образования и науки РФРоссияРИА НаукаОбщество
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