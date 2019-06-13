Глава Минобрнауки прокомментировал идею передать ВАК под управление РАН

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков, комментируя идею о передачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в управление РАН, заявил, что это не очень проработанный вопрос, и что у академии наук очень много задач, которые нужно решить, поэтому Минобрнауки продолжит работать с ВАК дальше.

"Это не очень проработанный вопрос. У академии очень много задач, которые нужно решить сегодня. Новый состав ВАК утвержден, и как раз сейчас мы обсуждаем с коллегами совершенствование работы ВАК в целом... Будем работать спокойно дальше", - сказал он РИА Новости.

"Я пока не знаю, кто в академии этим может заняться", - добавил он.