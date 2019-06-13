В Алжире задержали экс-кандидата в президенты

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Алжира отставной генерал Али Гадири задержан в своем доме по неизвестным причинам.

Ранее генерал армии в отставке Али Гадири заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента Алжира, которые изначально должны были состояться в апреле текущего года.

"Мы подтверждаем появляющуюся в социальных сетях и СМИ информацию о задержании господина Али Гадири, бывшего кандидата на пост президента. Он был задержан в своем доме в 19.00 (21.00 мск - ред.) органами безопасности по неизвестным причинам", - говорится в сообщении на странице генерала в Facebook

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика отправил в отставку правительство Ахмеда Уяхьи, а 2 апреля и сам ушел со своего поста по состоянию здоровья.

Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он должен организовать проведение выборов и передать власть избранному главе государства.