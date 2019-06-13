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РИА Новости

В Алжире задержали экс-кандидата в президенты

03:03
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Алжира отставной генерал Али Гадири задержан в своем доме по неизвестным причинам.
Ранее генерал армии в отставке Али Гадири заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента Алжира, которые изначально должны были состояться в апреле текущего года.
"Мы подтверждаем появляющуюся в социальных сетях и СМИ информацию о задержании господина Али Гадири, бывшего кандидата на пост президента. Он был задержан в своем доме в 19.00 (21.00 мск - ред.) органами безопасности по неизвестным причинам", - говорится в сообщении на странице генерала в Facebook.
Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика отправил в отставку правительство Ахмеда Уяхьи, а 2 апреля и сам ушел со своего поста по состоянию здоровья.
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Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он должен организовать проведение выборов и передать власть избранному главе государства.
Однако алжирская оппозиция, многие общественные деятели и демонстранты выступали против проведения президентских выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивает алжирская армия. В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Ахмед Гаид Салех призывал ускорить подготовку к президентским выборам, которые, по его мнению, положат конец политическому кризису в стране.
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