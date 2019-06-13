Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что экс-президент Петр Порошенко во время своего правления заключил соглашение с Министерством энергетики США по захоронению ядерных отходов из Соединенных Штатов на территории Сумской области.

При этом он отметил, что Вашингтон выделил на строительство хранилищ для отходов более 100 миллионов долларов, однако часть средств была "разворована", а на оставшиеся средства построено недостаточное количество таких хранилищ.

Кроме того, Басурин подчеркнул, что украинская сторона не выполнила часть контракта по обеспечению надлежащего хранения ядерных отходов. В частности, по договору была предусмотрена поставка из США стационарных систем радиационного контроля, однако часть систем была также украдена, а оставшиеся были установлены лишь на особо важных объектах.

При этом он добавил, что в настоящее время в населенных пунктах, расположенных недалеко от мест захоронения отходов, не ведется мониторинг радиационного заражения.

"Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов", - сказал Басурин.

Оборонный бюджет США на этот год предусматривает выделение на военную помощь Украине 250 миллионов долларов (на 50 миллионов больше, чем годом ранее). Эти деньги предназначены для подготовки военнослужащих, поставок военной техники и снаряжения, в том числе и летального оружия, логистического обеспечения, поддержки ВСУ в сфере разведки и других целей.