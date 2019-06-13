Синоптики прогнозируют похолодание до одного градуса в столичном регионе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. С 13 на 14 июня в столичном регионе температура воздуха опустится до плюс одного градуса, сообщает центр погоды "Фобос".
Отмечается, что снижение температуры до одного градуса в ночь с четверга на пятницу ожидается лишь местами, в основном в области температура воздуха будет около пяти-десяти градусов. В самой Москве температура понизится до примерно десяти градусов.
Ранее ведущий специалист "Фобоса" Елена Волосюк в беседе с РИА Новости сообщила, что в среду в Москве ожидается теплая сухая погода с температурой воздуха около 26-28 градусов, однако ближе к вечеру повысится вероятность дождей и гроз, а температура опустится.