Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T00:21Z
https://ria.ru/20190613/1555519079.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149648/58/1496485853_0:303:3104:2048_1036x0_80_0_0_81aa303860adeddb3597c4eeab3ba0a8.jpg
РИА Новости

Синоптики прогнозируют похолодание до одного градуса в столичном регионе

00:21
4624
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на Красной площади в Москве во время дождя
Девушка на Красной площади в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. С 13 на 14 июня в столичном регионе температура воздуха опустится до плюс одного градуса, сообщает центр погоды "Фобос".
Отмечается, что снижение температуры до одного градуса в ночь с четверга на пятницу ожидается лишь местами, в основном в области температура воздуха будет около пяти-десяти градусов. В самой Москве температура понизится до примерно десяти градусов.
Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
Вчера, 12:24
В Москве и области продлили "оранжевый" уровень погодной опасности
Ранее ведущий специалист "Фобоса" Елена Волосюк в беседе с РИА Новости сообщила, что в среду в Москве ожидается теплая сухая погода с температурой воздуха около 26-28 градусов, однако ближе к вечеру повысится вероятность дождей и гроз, а температура опустится.
62202317
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать Трампа в 2020 году
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при Зеленском
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Чеченские власти восстановили вновь снесенный знак на границе с Дагестаном
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг прокомментировал планы США создать военную базу в Польше
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске
В Луганске в честь Дня России выступили известные российские исполнители
Сухум
В Абхазии восстановили подачу электричества
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Подростки смотрят на город Кабул
Названа самая опасная страна в мире
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Источник сообщил о планах ВС рассмотреть иски о ликвидации шести партий
03:24Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
03:20Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
03:12Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику
03:08Россияне назвали любимые мультфильмы
03:05В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
03:03В Алжире задержали экс-кандидата в президенты
02:52Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект "Роснефти"
02:37В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
02:31Трамп готов принять от иностранцев информацию о соперниках на выборах
02:28Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов
02:22Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
02:12В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
02:03В Евросоюзе электромобили заставят шуметь
02:02Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
01:57Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров
01:52Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита
01:51В Белоруссии отмечают интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения
01:47Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
01:40Джейк Джилленхол и Джессика Честейн снимутся в экранизации онлайн-игры
Лента новостейМолния