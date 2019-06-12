Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

"В Москве мы много дождей не ждем, вряд ли это будет больше 1-2 миллиметров осадков, а вот по области это может быть от 0 и до 10 миллиметров. Так как дожди пойдут с запада, они в первую очередь достанутся западным районам Подмосковья", - отметила Волосюк.