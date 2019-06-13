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РИА Новости

После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Вчера, 08:00
205790
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Вначале — тревожные новости. Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
8 июня, 03:46
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды
То есть инстаблогеры, бессмысленные и беспощадные. В первую очередь, конечно, их украинская разновидность — ей ехать ближе. Но обнаружились и другие, даже тайваньские (и не нужно думать, что наши, американские или китайские вариации этих мутантов чем-то отличаются).
В общем, теперь сотни тысяч подписчиков по всей планете наблюдают жуткое столкновение двух разных вселенных. Вселенной давней настоящей катастрофы — и вселенной современной цифровой деможизни.
Вот с блогера-дивчины, стоящей на фоне мертвых окон, спадает белый "комбинезон радиационной защиты", и она остается, вся стройная и загорелая, в одних беззащитных белых трусах.
Почему в Чернобыле туристический бум
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, туристы фотографируют первого встретившего их местного обитателя. Возможно, это лис Семен — "блогер", самое известное животное Чернобыльской зоны. Лис не боится людей и готов принять от них различные закуски.

Эта история началась еще в 2015 году. "Туристы кинули мне айфон вместо бутерброда. Долго думал. Пробовал надкусить — штука твердая и неприятная на вкус —"рассказывает" лис в соцсети. — Пока грыз, случайно создал страничку на фейсбуке. Теперь буду популярным блогером, говорят, это не сложнее, чем делать трехэтажные бутерброды". На страницу лиса Семена подписались более трех тысяч пользователей.

Туристы фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
1 из 10

В заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, туристы фотографируют первого встретившего их местного обитателя. Возможно, это лис Семен — "блогер", самое известное животное Чернобыльской зоны. Лис не боится людей и готов принять от них различные закуски.

Эта история началась еще в 2015 году. "Туристы кинули мне айфон вместо бутерброда. Долго думал. Пробовал надкусить — штука твердая и неприятная на вкус —"рассказывает" лис в соцсети. — Пока грыз, случайно создал страничку на фейсбуке. Теперь буду популярным блогером, говорят, это не сложнее, чем делать трехэтажные бутерброды". На страницу лиса Семена подписались более трех тысяч пользователей.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Последняя серия "Чернобыля" вышла несколько дней назад, так что настоящий туристический бум ожидается чуть позже, но гостей из разных стран много уже сейчас.

Первого июня в зоне отчуждения побывал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пожелавший своими глазами увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС.

“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства защитной арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", — написала посол Франции на Украине Изабель Дюмон в микроблоге Twitter.

Туристы возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
2 из 10

Последняя серия "Чернобыля" вышла несколько дней назад, так что настоящий туристический бум ожидается чуть позже, но гостей из разных стран много уже сейчас.

Первого июня в зоне отчуждения побывал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пожелавший своими глазами увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС.

“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства защитной арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", — написала посол Франции на Украине Изабель Дюмон в микроблоге Twitter.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

По словам представителей местных турфирм, турпоток в мае и спрос на летние экскурсии выросли на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Туристы гуляют в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина. 2 июня 2019 года
3 из 10

По словам представителей местных турфирм, турпоток в мае и спрос на летние экскурсии выросли на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Туристы осматривают сооружения радиолокационной станции "Дуга" возле Чернобыльской АЭС. Она была построена в советское время и предназначалась для система раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Туристы осматривают советскую загоризонтную радиолокационную станцию Дуга вблизи Чернобыльской АЭС, Украина
4 из 10

Туристы осматривают сооружения радиолокационной станции "Дуга" возле Чернобыльской АЭС. Она была построена в советское время и предназначалась для система раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Гости фотографируют противогазы и то, во что превратился некогда оживленный город.

Турист фотографирует противогазы на бывшей базе советской армии, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
5 из 10

Гости фотографируют противогазы и то, во что превратился некогда оживленный город.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

"Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас, — это действительно надо было сделать. Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой. И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария", — рассказал в беседе с радио Sputnik Лев Бочаров, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в то время — главный инженер третьей смены Управления строительством № 605. Эта организация занималась возведением сооружения для долговременного захоронения четвертого энергоблока ЧАЭС.

Турист фотографирует здание в заброшенном городе Припять, рядом с Чернобыльской АЭС, Украина
6 из 10

"Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас, — это действительно надо было сделать. Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой. И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария", — рассказал в беседе с радио Sputnik Лев Бочаров, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в то время — главный инженер третьей смены Управления строительством № 605. Эта организация занималась возведением сооружения для долговременного захоронения четвертого энергоблока ЧАЭС.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Село Копачи между Чернобылем и Припятью уничтожили в процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там была такая радиация, что постройки разрушили и засыпали землей.

Сохранившееся здание детского сада можно увидеть в документальном фильме "Жизнь после людей" (2008) — как один из примеров воздействия природы на город через 20 лет после гибели человечества.

Туристы фотографируются в детском саду в заброшенном поселке Копачи, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
7 из 10

Село Копачи между Чернобылем и Припятью уничтожили в процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там была такая радиация, что постройки разрушили и засыпали землей.

Сохранившееся здание детского сада можно увидеть в документальном фильме "Жизнь после людей" (2008) — как один из примеров воздействия природы на город через 20 лет после гибели человечества.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять. Вокруг — буйная растительность.

Кстати, в России готовят полнометражный ответ американо-британскому сериалу. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снимает фильм "Опасная вода" об одном из эпизодов ликвидации последствий аварии.

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
8 из 10

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять. Вокруг — буйная растительность.

Кстати, в России готовят полнометражный ответ американо-британскому сериалу. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снимает фильм "Опасная вода" об одном из эпизодов ликвидации последствий аварии.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Посетители зоны отчуждения не забывают о безопасности. Дозиметры обязательны. Этот снимок сделан возле нового безопасного конфайнмента (арки) над старым саркофагом, закрывающим поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

Турист фотографирует дозиметр возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
9 из 10

Посетители зоны отчуждения не забывают о безопасности. Дозиметры обязательны. Этот снимок сделан возле нового безопасного конфайнмента (арки) над старым саркофагом, закрывающим поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

После экскурсий посетители проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля.

Но россиян среди них нет: служба безопасности Украины (СБУ) запретила туристам из России въезжать на территорию Чернобыльской зоны.

Зато можно посетить зону отчуждения в Белоруссии. Не так давно этот район открыли для туристов, в частности Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Экскурсии проходят не по всему заказнику, а только там, где радиация не превышает допустимый уровень. Техники и мертвых городов в этой части зоны нет, но есть 95 выселенных деревень, сельскохозяйственное предприятие, пожарные вышки (на них подниматься нельзя).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента общей территории), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиации пострадали 19 российских регионов — почти 60 тысяч квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

Туристы проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля после посещения Чернобыльской АЭС, Украина
10 из 10

После экскурсий посетители проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля.

Но россиян среди них нет: служба безопасности Украины (СБУ) запретила туристам из России въезжать на территорию Чернобыльской зоны.

Зато можно посетить зону отчуждения в Белоруссии. Не так давно этот район открыли для туристов, в частности Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Экскурсии проходят не по всему заказнику, а только там, где радиация не превышает допустимый уровень. Техники и мертвых городов в этой части зоны нет, но есть 95 выселенных деревень, сельскохозяйственное предприятие, пожарные вышки (на них подниматься нельзя).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента общей территории), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиации пострадали 19 российских регионов — почти 60 тысяч квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 10

В заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, туристы фотографируют первого встретившего их местного обитателя. Возможно, это лис Семен — "блогер", самое известное животное Чернобыльской зоны. Лис не боится людей и готов принять от них различные закуски.

Эта история началась еще в 2015 году. "Туристы кинули мне айфон вместо бутерброда. Долго думал. Пробовал надкусить — штука твердая и неприятная на вкус —"рассказывает" лис в соцсети. — Пока грыз, случайно создал страничку на фейсбуке. Теперь буду популярным блогером, говорят, это не сложнее, чем делать трехэтажные бутерброды". На страницу лиса Семена подписались более трех тысяч пользователей.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
2 из 10

Последняя серия "Чернобыля" вышла несколько дней назад, так что настоящий туристический бум ожидается чуть позже, но гостей из разных стран много уже сейчас.

Первого июня в зоне отчуждения побывал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пожелавший своими глазами увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС.

“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства защитной арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", — написала посол Франции на Украине Изабель Дюмон в микроблоге Twitter.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 10

По словам представителей местных турфирм, турпоток в мае и спрос на летние экскурсии выросли на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 10

Туристы осматривают сооружения радиолокационной станции "Дуга" возле Чернобыльской АЭС. Она была построена в советское время и предназначалась для система раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
5 из 10

Гости фотографируют противогазы и то, во что превратился некогда оживленный город.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
6 из 10

"Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас, — это действительно надо было сделать. Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой. И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария", — рассказал в беседе с радио Sputnik Лев Бочаров, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в то время — главный инженер третьей смены Управления строительством № 605. Эта организация занималась возведением сооружения для долговременного захоронения четвертого энергоблока ЧАЭС.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 10

Село Копачи между Чернобылем и Припятью уничтожили в процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там была такая радиация, что постройки разрушили и засыпали землей.

Сохранившееся здание детского сада можно увидеть в документальном фильме "Жизнь после людей" (2008) — как один из примеров воздействия природы на город через 20 лет после гибели человечества.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
8 из 10

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять. Вокруг — буйная растительность.

Кстати, в России готовят полнометражный ответ американо-британскому сериалу. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снимает фильм "Опасная вода" об одном из эпизодов ликвидации последствий аварии.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 10

Посетители зоны отчуждения не забывают о безопасности. Дозиметры обязательны. Этот снимок сделан возле нового безопасного конфайнмента (арки) над старым саркофагом, закрывающим поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
10 из 10

После экскурсий посетители проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля.

Но россиян среди них нет: служба безопасности Украины (СБУ) запретила туристам из России въезжать на территорию Чернобыльской зоны.

Зато можно посетить зону отчуждения в Белоруссии. Не так давно этот район открыли для туристов, в частности Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Экскурсии проходят не по всему заказнику, а только там, где радиация не превышает допустимый уровень. Техники и мертвых городов в этой части зоны нет, но есть 95 выселенных деревень, сельскохозяйственное предприятие, пожарные вышки (на них подниматься нельзя).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента общей территории), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиации пострадали 19 российских регионов — почти 60 тысяч квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вот спортивный блогер-пацанчик в абибасе "делает бицепс" и заодно показывает растяжку на фоне самого трагического из чернобыльских символов — ржавого колеса обозрения в детском парке аттракционов.
Еще дивчина в покинутой зоне кокетничает со знаком "Осторожно, радиация".
Еще одна, в топике и татухах, трагично запрокинула голову среди покинутых кварталов.
Еще одна, призывно выставив взрослую привлекательность, позирует на детских качельках.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
7 июня, 20:18
Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал
Вот снова мужественный пацанчик. Он как бы сталкер как бы в комбинезоне: он сурово осматривает пустой город с крыши.
...Все это — пошлятина настолько невероятная, настолько далеко и бесстыдно вывалившаяся из декольте морали и элементарного вкуса, что о ней явно стоит поговорить отдельно. Потому что на самом деле ее чернобыльская вариация — просто самая яркая часть большого и в общем угрожающего явления.
В сущности, что произошло в Чернобыле?
Дано: довольно крупное (и отчасти процветающее) поголовье современников, чья профессия, образ жизни и призвание — запечатлевать себя в эксклюзивных или актуальных обстоятельствах. А лучше одновременно и в тех и в других.
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Хиряк
5 июня, 18:48
Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС
И вот это поголовье в нашей части света получило от судьбы внезапный приз. В Америке, масскультурной столице мира, на сверхмодном канале показали сверхмодный сериал, действие которого разворачивается совсем у нас под боком. Просто вот рукой подать. Пару часов на машине или столько же плюс два часа на самолете — и можно показаться т. н. подписоте через буроватый постапокалиптичный фильтр.
И да, какие-то смутные представления о том, что перед ними типа как бы место трагедии, до инстазвезд все же дошли. Поэтому под своими стриптизами и шпагатами они пишут:
"Я в Чернобыле! Какая это была страшная трагедия!!! Печаль (((( За столько лет ничего не изменилось! Ужасное преступление перед природой и планетой, за которое никто не понес наказания!"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
3 июня, 19:18
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС рассказали, что не так с сериалом "Чернобыль"Британо-американский сериал "Чернобыль" обошел по популярности и отзывам культовую "Игру престолов". Экранизация рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. По просьбе радио Sputnik кинопродукт оценили реальные ликвидаторы.
— и прочие, по их безмозглому мнению, подходящие случаю буквы (на самом деле нет).
Почему эти люди табунами прискакали в Чернобыль делать именно стриптизы и шпагаты и писать безумно неуместный пафос, — к сожалению, понятно. Потому что стриптизы, шпагаты и пафосная пошлятина — это все, что они умеют.
Но отметим: они это умеют, потому что именно этому они учились. Эти их шпагаты с пошлятиной уже сами по себе стали отдельным современным искусством, потому что именно они востребованны. Окупающимся искусством это сделали не они, а сама логика того, что принято называть "развитием массовых коммуникаций".
Силуэт с капюшоном
26 января, 08:00
Поколение iGen: ученые обнаружили ахиллесову пяту современной молодежи
Надо признать печальную вещь: сейчас проявляются все, в том числе страшные, эффекты этого развития. Суть медийного пространства сегодня такова, что даже простая сдержанность во многих секторах "массового информационного потребления" — это тактика проигрышная, слабая и неверная.
Для того чтобы не выпасть из поезда актуальности, профессиональным охотникам за аудиторией надо раз и навсегда выпасть изо всех рамок. Настоящий массовый блогер-2019 должен быть одновременно и бесстыден, как Лысый из Браззерс, и бичевать порок как Мартин Лютер Кинг. И разоблачать продажность и коррупцию ("ну, что вы теперь придумаете в свое оправдание, губернатор/МВД/МИД/?"), и иметь хорошо известный среди специалистов прайс-лист ("пост с нашей подготовкой с Ильей в кадре — 365 тысяч. Брендирование на неделю — 550 тысяч").
Участница открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини
16 февраля 2018, 08:00
"На селфи уходит больше часа". Как заработать в YouTube и Instagram
Поэтому такого понятия, как "неуместность", для них вообще не существует. Для них есть понятие неактуальности (то есть чего-то, на что нельзя подсесть со своим гвалтом и чего нельзя в итоге монетизировать).
Для этих медиабраконьеров не существует и понятия несочетаемого. Они будут селфиться на похоронах, делать онлайн-трансляции с пожаров и прикалываться над Вечным огнем. Для них сравнимые случаи имеют совершенно разный вес в зависимости от того, насколько актуально на них можно пообличать и попиариться.
Игровая приставка
27 декабря 2017, 08:00
"Привыкают жить напоказ". Молодежь массово "заболела" интернет-зависимостью
Хотите пример?
Есть журналист, арестованный по совершенно фантастическому обвинению в прямой связи со своей профессиональной деятельностью, — за то, что он просто писал, ему вменили государственное преступление и могут посадить на огромный срок.
Этот журналист сидит уже много месяцев. Но на его фоне никак не попозировать, и в его трагедии никак не обвинить российское государство, и его трагедию никак не монетизировать — можно только схлопотать попадание в черные списки на одной соседней территории. Поэтому никто из модных блогеров не вешает хештегов, не призывает всех выйти в его защиту и не выходит сам.
И это, знаете, тоже своего рода лучевая болезнь.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
24 апреля, 10:15
В чем меня обвиняют
6181671422120
Обсудить 13
Чернобыльская АЭСАвторыВ мире
Популярные комментарии
Не судите о других по себе. Если приличных людей нет в инстаграме и твиттере, если они не ноют изо всех щелей, это не значит, что их нет. Здоровые люди тихо и счастливо живут, и проявляются по делу, опять таки, без лишнего шума. Если бы их не было, кушать бы нечего было, все лампочки погасли, и у нас была бы полная "свобода и демократия".
13 июня, 11:21
Владислав Егоров
4901008
Зачастую пиар этим "блогерам" делают сами поисковики и соцсети ведь это и их доход в первую очередь. СМИ тоже не отстают, вот и эта статья по сути пиар описанных личностей, так и хочется спросить почем? Не хотите смотреть грязь и пошлость - не смотрите, даже если Google или Яндекс ставит это на первый план, решать вам смотреть это или игнорить. К сожалению СССР с его идеалами умер, а сейчас мировой идол один - "бабло".
13 июня, 08:50
ННиколай
3510106
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04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
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