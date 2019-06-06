Почему в Чернобыле туристический бум

В заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, туристы фотографируют первого встретившего их местного обитателя. Возможно, это лис Семен — "блогер", самое известное животное Чернобыльской зоны. Лис не боится людей и готов принять от них различные закуски.

Эта история началась еще в 2015 году. "Туристы кинули мне айфон вместо бутерброда. Долго думал. Пробовал надкусить — штука твердая и неприятная на вкус —"рассказывает" лис в соцсети. — Пока грыз, случайно создал страничку на фейсбуке. Теперь буду популярным блогером, говорят, это не сложнее, чем делать трехэтажные бутерброды". На страницу лиса Семена подписались более трех тысяч пользователей.