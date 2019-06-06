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РИА Новости
Туризм

Почему в Чернобыле туристический бум

Вчера, 08:00
51939
"Чернобыль" американского телеканала HBO пользователи одного из крупнейших в мире сайтов о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) признали самым популярным телешоу в истории. Этот короткий сериал (всего пять эпизодов) даже опередил "Игру престолов". Украинские компании, организующие поездки в зону отчуждения, это уже почувствовали: турпоток в Чернобыль и Припять значительно вырос. Туда потянулись гости из США, Новой Зеландии, европейских и азиатских стран. А вот россиянам доступ в зону закрыт.
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, туристы фотографируют первого встретившего их местного обитателя. Возможно, это лис Семен — "блогер", самое известное животное Чернобыльской зоны. Лис не боится людей и готов принять от них различные закуски.

Эта история началась еще в 2015 году. "Туристы кинули мне айфон вместо бутерброда. Долго думал. Пробовал надкусить — штука твердая и неприятная на вкус —"рассказывает" лис в соцсети. — Пока грыз, случайно создал страничку на фейсбуке. Теперь буду популярным блогером, говорят, это не сложнее, чем делать трехэтажные бутерброды". На страницу лиса Семена подписались более трех тысяч пользователей.

Туристы фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
1 из 10

В заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, туристы фотографируют первого встретившего их местного обитателя. Возможно, это лис Семен — "блогер", самое известное животное Чернобыльской зоны. Лис не боится людей и готов принять от них различные закуски.

Эта история началась еще в 2015 году. "Туристы кинули мне айфон вместо бутерброда. Долго думал. Пробовал надкусить — штука твердая и неприятная на вкус —"рассказывает" лис в соцсети. — Пока грыз, случайно создал страничку на фейсбуке. Теперь буду популярным блогером, говорят, это не сложнее, чем делать трехэтажные бутерброды". На страницу лиса Семена подписались более трех тысяч пользователей.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Последняя серия "Чернобыля" вышла несколько дней назад, так что настоящий туристический бум ожидается чуть позже, но гостей из разных стран много уже сейчас.

Первого июня в зоне отчуждения побывал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пожелавший своими глазами увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС.

“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства защитной арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", — написала посол Франции на Украине Изабель Дюмон в микроблоге Twitter.

Туристы возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
2 из 10

Последняя серия "Чернобыля" вышла несколько дней назад, так что настоящий туристический бум ожидается чуть позже, но гостей из разных стран много уже сейчас.

Первого июня в зоне отчуждения побывал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пожелавший своими глазами увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС.

“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства защитной арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", — написала посол Франции на Украине Изабель Дюмон в микроблоге Twitter.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

По словам представителей местных турфирм, турпоток в мае и спрос на летние экскурсии выросли на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Туристы гуляют в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина. 2 июня 2019 года
3 из 10

По словам представителей местных турфирм, турпоток в мае и спрос на летние экскурсии выросли на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Туристы осматривают сооружения радиолокационной станции "Дуга" возле Чернобыльской АЭС. Она была построена в советское время и предназначалась для система раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Туристы осматривают советскую загоризонтную радиолокационную станцию Дуга вблизи Чернобыльской АЭС, Украина
4 из 10

Туристы осматривают сооружения радиолокационной станции "Дуга" возле Чернобыльской АЭС. Она была построена в советское время и предназначалась для система раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Гости фотографируют противогазы и то, во что превратился некогда оживленный город.

Турист фотографирует противогазы на бывшей базе советской армии, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
5 из 10

Гости фотографируют противогазы и то, во что превратился некогда оживленный город.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

"Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас, — это действительно надо было сделать. Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой. И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария", — рассказал в беседе с радио Sputnik Лев Бочаров, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в то время — главный инженер третьей смены Управления строительством № 605. Эта организация занималась возведением сооружения для долговременного захоронения четвертого энергоблока ЧАЭС.

Турист фотографирует здание в заброшенном городе Припять, рядом с Чернобыльской АЭС, Украина
6 из 10

"Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас, — это действительно надо было сделать. Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой. И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария", — рассказал в беседе с радио Sputnik Лев Бочаров, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в то время — главный инженер третьей смены Управления строительством № 605. Эта организация занималась возведением сооружения для долговременного захоронения четвертого энергоблока ЧАЭС.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Село Копачи между Чернобылем и Припятью уничтожили в процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там была такая радиация, что постройки разрушили и засыпали землей.

Сохранившееся здание детского сада можно увидеть в документальном фильме "Жизнь после людей" (2008) — как один из примеров воздействия природы на город через 20 лет после гибели человечества.

Туристы фотографируются в детском саду в заброшенном поселке Копачи, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
7 из 10

Село Копачи между Чернобылем и Припятью уничтожили в процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там была такая радиация, что постройки разрушили и засыпали землей.

Сохранившееся здание детского сада можно увидеть в документальном фильме "Жизнь после людей" (2008) — как один из примеров воздействия природы на город через 20 лет после гибели человечества.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять. Вокруг — буйная растительность.

Кстати, в России готовят полнометражный ответ американо-британскому сериалу. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снимает фильм "Опасная вода" об одном из эпизодов ликвидации последствий аварии.

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
8 из 10

Туристы делают селфи в речном порту заброшенного города Припять. Вокруг — буйная растительность.

Кстати, в России готовят полнометражный ответ американо-британскому сериалу. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снимает фильм "Опасная вода" об одном из эпизодов ликвидации последствий аварии.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Посетители зоны отчуждения не забывают о безопасности. Дозиметры обязательны. Этот снимок сделан возле нового безопасного конфайнмента (арки) над старым саркофагом, закрывающим поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

Турист фотографирует дозиметр возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
9 из 10

Посетители зоны отчуждения не забывают о безопасности. Дозиметры обязательны. Этот снимок сделан возле нового безопасного конфайнмента (арки) над старым саркофагом, закрывающим поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

После экскурсий посетители проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля.

Но россиян среди них нет: служба безопасности Украины (СБУ) запретила туристам из России въезжать на территорию Чернобыльской зоны.

Зато можно посетить зону отчуждения в Белоруссии. Не так давно этот район открыли для туристов, в частности Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Экскурсии проходят не по всему заказнику, а только там, где радиация не превышает допустимый уровень. Техники и мертвых городов в этой части зоны нет, но есть 95 выселенных деревень, сельскохозяйственное предприятие, пожарные вышки (на них подниматься нельзя).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента общей территории), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиации пострадали 19 российских регионов — почти 60 тысяч квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

Туристы проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля после посещения Чернобыльской АЭС, Украина
10 из 10

После экскурсий посетители проходят через контрольно-пропускной пункт радиологического контроля.

Но россиян среди них нет: служба безопасности Украины (СБУ) запретила туристам из России въезжать на территорию Чернобыльской зоны.

Зато можно посетить зону отчуждения в Белоруссии. Не так давно этот район открыли для туристов, в частности Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Экскурсии проходят не по всему заказнику, а только там, где радиация не превышает допустимый уровень. Техники и мертвых городов в этой части зоны нет, но есть 95 выселенных деревень, сельскохозяйственное предприятие, пожарные вышки (на них подниматься нельзя).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года — взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента общей территории), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиации пострадали 19 российских регионов — почти 60 тысяч квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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