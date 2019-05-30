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РИА Новости
Культура

"Чернобыль" стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDb

05:50
20630
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Мини-сериал "Чернобыль" от американского канала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb).
Согласно рейтингу "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время", опубликованному на IMDb, "Чернобыль" получает среднюю оценку 9,6 балла из десяти.
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На втором месте — "Планета Земля — 2", на третьем — "Братья по оружию", затем следуют "Во все тяжкие" и "Игра престолов".
Сюжет мини-сериала рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, ставшей крупнейшей в истории атомной энергетики, и героических усилиях по ликвидации ее последствий.
В главных ролях — Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк, также работавший над проектами "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".
Последняя, пятая, серия "Чернобыля" выйдет в понедельник, 3 июня.
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IMDb — один из крупнейших порталов, посвященных кино и телевидению. В его базе данных более пяти миллионов фильмов и девяти миллионов актеров, а число зарегистрированных пользователей превышает 80 миллионов.
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КультураHBOЧернобыльАвария на Чернобыльской АЭС
Популярные комментарии
Вам не стыдно эту клюкву называть сериалом, повествующим о героических усилиях. Попробуйте ознакомиться с мнениями участников тех событий. И можете потрудиться и сделать обзор с экспертами и историками. Классика западной пропаганды .. Дайте мне факты, а уж потом мы все переврем! Марк Твен.
30 мая, 07:00
VKViktor Krylov
1800009
Не смотрел и не буду. Но это смачный плевок российской власти которая в сухую проигрывает пропаганду западу, когда американцы снимают о нас так что все с открытым ртом смотрят. И вы удивляетесь что весь мир считает что американцы победили во второй мировой? Да через 10 лет половина россиян будет так считать.
30 мая, 09:27
МгМой господин осмелюсь доложить что,
15000012
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