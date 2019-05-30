"Чернобыль" стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDb

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Мини-сериал "Чернобыль" от американского канала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb).

рейтингу "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время", опубликованному на IMDb, "Чернобыль" получает среднюю оценку 9,6 балла из десяти. Согласно"250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время", опубликованному на IMDb, "Чернобыль" получает среднюю оценку 9,6 балла из десяти.

На втором месте — "Планета Земля — 2", на третьем — "Братья по оружию", затем следуют "Во все тяжкие" и "Игра престолов".

Сюжет мини-сериала рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, ставшей крупнейшей в истории атомной энергетики, и героических усилиях по ликвидации ее последствий.

В главных ролях — Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк, также работавший над проектами "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

Последняя, пятая, серия "Чернобыля" выйдет в понедельник, 3 июня.