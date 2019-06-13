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РИА Новости

Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодитель автомобиля "Яндекс.Такси" в Москве
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Госдума готовится принять закон о регулировании работы таксистов. И хотя законопроект еще не прошел второе чтение, эксперты и представители отрасли опасаются, что некоторые из предложенных поправок подорвут рынок частных перевозок. РИА Новости выясняло, почему возник конфликт интересов между законодателями и перевозчиками и как все это отразится на пассажирах такси.

Будущее уже наступило

В последние годы рынок таксомоторных перевозок в России растет взрывными темпами. По данным исследования BusinesStat, за пять лет оборот увеличился более чем в два раза — до 633 миллиардов рублей в 2018 году.
Рост спроса у населения привел к увеличению числа водителей и обострению конкуренции. В итоге средняя стоимость поездки в стране снизилась почти на 17% — с 313 до 260 рублей.
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Аналитики отмечают решающую роль IT-технологий, позволивших заказывать такси на смартфоне. В результате возник не только новый вид бизнеса внутри отрасли, но и посредник между теми, кто предоставляет услугу, и теми, кто ею пользуется.

Законодательная власть уверена, что пробел в правовом поле, из-за которого деятельность так называемых агрегаторов ("Яндекс.Такси", "Везет", "Ситимобил" и другие) никак не регулируется, связан со множеством опасностей для тех, кто предпочитает такси другим видам транспорта.

Действительно, сейчас есть только девятая статья закона № 69-ФЗ от 21 апреля 2011 года, где, само собой, ни о каких агрегаторах ни слова. Это позволяет владельцам приложений самим устанавливать правила игры, рассчитывая стоимость поездки, а также определять размер комиссии.
В беседе с РИА Новости водители жаловались, что зачастую агрегаторы забирают до 30 процентов. Поскольку таксисты, помимо этого, оплачивают аренду автомобилей у таксопарков и топливо, многие регистрируются сразу в нескольких приложениях и работают гораздо больше, чем позволяет Трудовой кодекс. Это заканчивается тем, что водитель засыпает за рулем со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

Позиция Госдумы

Законопроект об ограничении рабочего дня таксистов готовится ко второму чтению. Самый спорный вопрос — считать ли агрегатор непосредственным участником перевозки, а не просто тем, кто оказывает информационные услуги. Если да, то он обязан разделять ответственность водителей за здоровье и безопасность пассажиров.

"Это подтверждается практикой Евросоюза, в частности решением Суда Европейского Союза в отношении компании Uber, которым агрегатор был признан участником перевозки, ответственным за ее осуществление", — отмечает член профильной рабочей группы комитета Госдумы по транспорту и строительству Юрий Нагерняк.

Нагерняк полагает, что агрегаторы должны либо отказаться от формирования цен, либо делать это исходя из себестоимости поездки и предоставляемых информационных услуг. Комиссии в 30 процентов не может быть ни при каких условиях. Это повысит доход водителей и избавит их от сверхурочной работы.
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Такой же позиции придерживается глава комитета Евгений Москвичев. "Теперь оператор не будет забирать себе 20-30 процентов от стоимости заказа, как это было раньше, а будет получать не более двух-трех процентов", — заявил он, уточнив, что разрабатывать методику расчета цен для каждого региона должны Министерство транспорта и Федеральная антимонопольная служба.
Но с этим согласны не все. По мнению замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина, тарифы — это дело таксомоторных компаний или непосредственно частных водителей. А задача агрегаторов — передавать эту информацию пассажирам, чтобы те сами выбирали, с кем и за сколько они поедут.

Позиция агрегаторов

Агрегаторы не против изменений в законодательстве и подчеркивают, что сами озабочены повышением безопасности перевозок.
К примеру, в беседе с РИА Новости представители "Яндекс.Такси" (все сказанное касается и Uber) отметили, что еще в декабре 2017-го компания запустила по всей стране программу дополнительного страхования пассажиров и водителей: на время поездки каждый, кто находится в автомобиле, застрахован на сумму два миллиона рублей. В случае ДТП сотрудники компании свяжутся с пострадавшими и помогут оформить документы для компенсации.
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Еще одна инициатива компании — камера контроля усталости водителей, анализирующая уровень их внимательности почти по 70 точкам на лице. Выявив сонливость, камера подает специальный сигнал. В будущем ее свяжут с таксометром и научат закрывать смену уставшим водителям. Уже до конца этого года такими устройствами оснастят пять тысяч автомобилей.
Кроме того, с прошлого года агрегаторы "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и "Везет" реализуют совместный пилотный проект по контролю времени нахождения машин на линии.

"У нас нет возможности контролировать, что делает водитель, когда не выполняет заказы нашего сервиса: отдыхает, принимает заказы других агрегаторов или работает “от борта”. Поэтому еще в 2018 году мы обратились к другим сервисам с предложением наладить обмен данными".

Пресс-служба "Яндекс.Такси"
Специальными алгоритмами предполагается выявлять таксистов, закрывающих смену в одном агрегаторе и тут же открывающих в другом. Сейчас эта система тестируется в Москве, Московской области и Ярославле.
Представители агрегатора "Везет" рассказали РИА Новости, что более половины перевозчиков работают в ночные часы и многие жаловались на усталость глаз. Поэтому для них предусмотрели специальный "темный" режим экрана навигатора с более комфортной цветовой гаммой. За первый месяц новинкой воспользовались 40 процентов водителей.

Российская прописка

Другое спорное предложение депутатов касается происхождения агрегаторов и водителей такси. "Там есть требование: ни одного иностранного водителя, все — граждане России, ни одной иностранной компании", — комментирует Москвичев.
Однако представители отрасли, чьи компании преимущественно зарегистрированы за рубежом, уверены: это повредит здоровой конкуренции внутри страны и инвестиционному климату, а также повысит цены. С этим согласны и некоторые депутаты.

"Во-первых, такие планы противоречат задачам по улучшению инвестиционного климата в стране. Во-вторых, искусственное сужение рынка незамедлительно приведет к росту цен. Не исключаю, что на место изгнанных конкурентов придет "избранный" монополист, который примется диктовать свою ценовую политику. В итоге такси снова может стать транспортом для богатых".

Сергей Миронов
Глава фракции "Справедливая Россия"
Зато государству будет проще контролировать то, как агрегаторы распоряжаются персональными данными водителей и клиентов. К примеру, в "Яндекс.Такси" надеются убедить законодателей открыть им доступ к различным базам данных о водителях.
"Онлайн-сервисам нужны доступы к базам данных с достоверной информацией. Например, реестр актуальных водительских удостоверений, реестр электронных путевых листов, которые выписываются водителю, если он прошел телемедицинский осмотр, реестр разрешений и так далее. Далеко не все базы данных существуют в машиночитаемом виде. А именно он нужен, чтобы сервисы имели возможность хотя бы частично нести ответственность за то, что требует от них регулирование. Без этого законопроект выглядит неэффективным", — разъяснили РИА Новости в "Яндекс.Такси".
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Что до ограничений для иностранных водителей, не все в отрасли видят в этом проблему. "Их доля в базе активных перевозчиков в нашем сервисе совсем невелика. В крупных городах — не больше процента, в пунктах с населением менее 300 тысяч — не более 0,3 процента. Поэтому драматического уменьшения активных перевозчиков мы не ждем", — отмечают в сервисе "Везет". В "Ситимобил" выразили схожее мнение.
Собеседники РИА Новости утверждают, что с прошлого года, когда законопроект приняли в первом чтении, рабочие группы по этому вопросу не собирались. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, обсуждение поправок с представителями отрасли состоится в ближайшее время.

"Думаю, в комитете по этому законопроекту пройдет еще три-четыре рабочих группы, и в конце июня — начале июля мы отдадим его в Правовое управление Госдумы на обсуждение. Если быстро все пройдет, примем до конца сессии в июле. Не получится — рассмотрим окончательно в сентябре".

Евгений Москвичев
197111382578
Обсудить 37
Яндекс.ТаксиIT-компаниизаконыГосдума РФРоссияБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Господам депутатам надо хоть раз проехаться в этих гробах на колесах что зовутся маршрутными такси в городах России, посмотреть на водителей этих чудоавто, послушать как они себя ведут когда пассажиры травмы получают от их компетентной езды - тогда бы чушь про безопасность не писали. Все просто - депутаты озабочены левыми некотролируемыми доходами граждан, вот и придумывают новые законы чтоб ограничить эти доходы народа.
13 июня, 09:01
ННиколай
65101010
На тему такси лично я столкнулся с еще одной проблемой - это забитый под завязку двор их машинами. Приезжаешь домой - из 30 машин 17-18 - это такси. Эти "гости" из средней Азии (и не надо говорить, что даже в крупных городах в такси их не более 1% - их тут минимум 50%) снимают на 20 рыл одну квартиру в хрущевке и на своих машинах приезжают домой. В итоге не двор - а стоянка таксопарка и чурбанское гетто! Надо их обязать хранить машины или на специальных стоянках агрегаторов или вне дворовых территорий!
13 июня, 10:35
Sergey Veretennikov
6101003
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