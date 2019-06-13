Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года

О конкурсе
"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".
"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".
"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".
"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".
Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".
Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".
"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".
"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".
Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".
Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".
"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".
"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".
"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".
"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".
"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"
"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"
Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".
Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".
"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".
"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".
"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".
"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".
"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".
"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".
Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".
Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".
"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.
"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.
"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".
"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".
Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".
Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".
"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".
"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".
"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".
"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".
Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".
"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".
Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".
"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".
"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".
"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"
Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".
"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".
"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".
"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".
Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".
"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.
"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".
Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".
"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".