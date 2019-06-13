Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T11:01Z
https://ria.ru/20190613/1555493012.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155549/47/1555494741_0:296:3072:2024_1036x0_80_0_0_3bfa49b2f3a26a6ae1afdf4040466112.jpg
РИА Новости

Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года

Вчера, 11:00
220
© РИА Новости / Евгений БиятовЧлены жюри международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Члены жюри международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2019 года.
Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из шести тысяч работ. В этом году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов. Все работы, вошедшие в шорт-лист, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления выбранной автором темы.
В числе победителей-2019 — представители 17 стран: России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, попавших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, опередившая Испанию, Египет и Мексику.
Главными темами работ нынешнего конкурса стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы не только пытаются создать новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем — для страны, региона или планеты в целом — становятся главными в их историях.
Посетители на выставке фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
6 июня, 06:23
В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
Говоря о победителях 2019 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Растущий год от года качественный уровень работ не может не радовать. Главный показатель профессионализма участников конкурса — не только в филигранном владении языком фотографии. Он и в выборе тем. В первую очередь тем социальных, каких в этом году очень много. Просто назвать проблему для молодых фотографов уже мало. Современная фотожурналистика — в умении связать причины и следствия проблемы, посмотреть дальше ее сиюминутного выражения. Фотографии в этом нет равных, поскольку ее язык — интернационален".
Председатель жюри конкурса, британский фотограф "Нью-Йорк Таймс" Джеймс Хилл: "Качество конкурсных работ в целом очень высокое. Конечно, в разных номинациях были свои сильные и слабые стороны. Иногда было сложно решить, кто из участников достоин награды, а иногда лидеры были очевидны. В любом случае, это достаточно сложный процесс для членов жюри, так как здесь собрались и редакторы, и фотографы. Все мы смотрели на конкурсные работы со своей точки зрения. Оценивать фотографии или картины — дело весьма субъективное. Я получил огромное удовольствие от обсуждения. Каждый из нас мог высказать свое мнение, почему его выбор пал на ту или иную работу. И, учитывая качество работ, нам действительно было о чем поспорить".
Интрига в распределении призовых мест в номинациях, а также в том, кто станет обладателем Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.
Игрок Спартака Георгий Джикия и герой снимка Желание жить, завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим
21 мая, 10:00
Фонд "Спартак-детям" оплатит протезирование героя конкурса имени Стенина

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса стали информационно-новостной портал Вести.Ru и общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", а международными — информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.
"Прибрежный дозор" и "Кубок тундры": финалисты фотоконкурса имени Стенина
© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest

"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".

Работа фотографа Базилио Сепе Прибрежный дозор. Филиппины
1 из 17

"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".

© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest
© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest

"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".

Работа фотографа Габриэле Чеккони Отверженные. Италия
2 из 17

"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".

© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest
© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest

Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".

Работа фотографа Аянава Сил Решающий момент в матче по водному поло. Индия
3 из 17

Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".

© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest
© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest

"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".

Работа фотографа Сергея Гапон Кубок тундры. Беларусь
4 из 17

"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".

© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest

Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".

Работа фотографа Алексея Филиппова Lonely Olympics. Россия
5 из 17

Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".

© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest

"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".

Работа фотографа Жофре Гильмар Молодежь и чарриада. Мексика
6 из 17

"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".

© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
© Фото : Elif Ozturk Ozgoncu, Stenincontest

"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".

Работа фотографа Элифа Озтюрк Озгонку Фестиваль масляной борьбы Киркпинар. Турция
7 из 17

"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".

© Фото : Elif Ozturk Ozgoncu, Stenincontest
© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest

"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"

Работа фотографа Франсиса Руссо Женщины из Аругам Бэй. Франция
8 из 17

"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"

© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest
© Фото : Santanu Dey, Stenincontest

Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

Работа фотографа Сантану Дей Ностальгия на грани вымирания. Индия
9 из 17

Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Фото : Santanu Dey, Stenincontest
© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest

"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

Работа фотографа Мушфикула Алама История мучений. Бангладеш
10 из 17

"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest
© Фото : Alexey Malgavko, Stenincontest

"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Алексея Мальгавко Зимний выходной. Россия
11 из 17

"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

© Фото : Alexey Malgavko, Stenincontest
© Фото : Hoi Kin Fung, Stenincontest

"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".

Работа фотографа Хой Кин Фунга Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях. Китай
12 из 17

"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".

© Фото : Hoi Kin Fung, Stenincontest
© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest

Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".

Работа фотографа Алексея Васильева Якутия, любовь моя. Россия
13 из 17

Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest

"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.

Работа фотографа Алексея Васильева Якутия, любовь моя. Россия
14 из 17

"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
© Фото : Azim Khan Ronnie, Stenincontest

"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Азима Хан Ронни Самый большой лагерь беженцев в мире. Бангладеш
15 из 17

"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

© Фото : Azim Khan Ronnie, Stenincontest
© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest

Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".

Работа фотографа Самира аль-Думи От одного конфликта к другому. Франция
16 из 17

Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".

© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest
© Фото : Amit Moulick, Stenincontest

"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".

Работа фотографа Амита Мулика Бойцовский поединок на красно-желтом ковре. Индия
17 из 17

"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".

© Фото : Amit Moulick, Stenincontest
1 из 17

"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".

© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest
2 из 17

"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".

© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest
3 из 17

Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".

© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest
4 из 17

"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".

© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
5 из 17

Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".

© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
6 из 17

"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".

© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
7 из 17

"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".

© Фото : Elif Ozturk Ozgoncu, Stenincontest
8 из 17

"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"

© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest
9 из 17

Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Фото : Santanu Dey, Stenincontest
10 из 17

"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest
11 из 17

"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

© Фото : Alexey Malgavko, Stenincontest
12 из 17

"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".

© Фото : Hoi Kin Fung, Stenincontest
13 из 17

Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
14 из 17

"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
15 из 17

"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

© Фото : Azim Khan Ronnie, Stenincontest
16 из 17

Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".

© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest
17 из 17

"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".

© Фото : Amit Moulick, Stenincontest
000000
Обсудить 0
Новости агентства
Рекомендуем
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина. Архивное фото
Международный конкурс имени Стенина объявит шорт-лист лауреатов 2019 года
РИА
Новости
Скриншот видео спасение ребенка, которого унесло потоком воды в Севастополе
Журналисты нашли севастопольцев, которые спасли унесенного потоком ребенка
Вид на город Кветта, Пакистан
Премьер-министр Пакистана: россияне смогут получать визы в аэропорту
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Лента
новостей
Кардиограмма
Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Залив Петра Великого. Архивное фото
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности
Военнослужащий ДНР у автомобиля, поврежденного в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
В ООН назвали число мирных жителей, погибших из-за конфликта в Донбассе
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина
Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Работа фотографа Базилио Сепе Прибрежный дозор. Филиппины
"Прибрежный дозор" и "Кубок тундры": финалисты фотоконкурса имени Стенина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния