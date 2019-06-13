Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2019 года

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из шести тысяч работ. В этом году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов. Все работы, вошедшие в шорт-лист, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления выбранной автором темы.

В числе победителей-2019 — представители 17 стран: России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, попавших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, опередившая Испанию, Египет и Мексику.

Главными темами работ нынешнего конкурса стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы не только пытаются создать новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем — для страны, региона или планеты в целом — становятся главными в их историях.

Говоря о победителях 2019 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Растущий год от года качественный уровень работ не может не радовать. Главный показатель профессионализма участников конкурса — не только в филигранном владении языком фотографии. Он и в выборе тем. В первую очередь тем социальных, каких в этом году очень много. Просто назвать проблему для молодых фотографов уже мало. Современная фотожурналистика — в умении связать причины и следствия проблемы, посмотреть дальше ее сиюминутного выражения. Фотографии в этом нет равных, поскольку ее язык — интернационален".

Председатель жюри конкурса, британский фотограф "Нью-Йорк Таймс" Джеймс Хилл: "Качество конкурсных работ в целом очень высокое. Конечно, в разных номинациях были свои сильные и слабые стороны. Иногда было сложно решить, кто из участников достоин награды, а иногда лидеры были очевидны. В любом случае, это достаточно сложный процесс для членов жюри, так как здесь собрались и редакторы, и фотографы. Все мы смотрели на конкурсные работы со своей точки зрения. Оценивать фотографии или картины — дело весьма субъективное. Я получил огромное удовольствие от обсуждения. Каждый из нас мог высказать свое мнение, почему его выбор пал на ту или иную работу. И, учитывая качество работ, нам действительно было о чем поспорить".

Интрига в распределении призовых мест в номинациях, а также в том, кто станет обладателем Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.