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РИА Новости

"Прибрежный дозор" и "Кубок тундры": финалисты фотоконкурса имени Стенина

Вчера, 11:00
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал лауреатов 2019 года. На состязание было прислано шесть тысяч работ, главными темами которых стали социальные вызовы. Кадры, вошедшие в шорт-лист, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления темы. Снимки финалистов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest

"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".

Работа фотографа Базилио Сепе Прибрежный дозор. Филиппины
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"Прибрежный дозор" филиппинского фотографа Базилио Сепе — финалист в номинации "Главные новости, одиночные фотографии".

© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest
© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest

"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".

Работа фотографа Габриэле Чеккони Отверженные. Италия
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"Отверженные" Габриэле Чеккони из Италии — еще один финалист в категории "Главные новости, серии".

© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest
© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest

Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".

Работа фотографа Аянава Сил Решающий момент в матче по водному поло. Индия
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Аянава Сил из Индии вошел в шорт-лист в номинации "Спорт, одиночные фотографии" благодаря снимку под названием "Решающий момент в матче по водному поло".

© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest
© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest

"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".

Работа фотографа Сергея Гапон Кубок тундры. Беларусь
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"Кубок тундры" вывел белорусского фотографа Сергея Гапона в финал в категории "Вдохновение, одиночные фотографии".

© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest

Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".

Работа фотографа Алексея Филиппова Lonely Olympics. Россия
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Lonely Olympics россиянина Алексея Филиппова — в финале фотоконкурса в категории "Спорт, серии".

© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest

"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".

Работа фотографа Жофре Гильмар Молодежь и чарриада. Мексика
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"Молодежь и чарриада" Жофре Гильмар из Мексики — финалист в номинации "Спорт, серии".

© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
© Фото : Elif Ozturk Ozgoncu, Stenincontest

"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".

Работа фотографа Элифа Озтюрк Озгонку Фестиваль масляной борьбы Киркпинар. Турция
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"Фестиваль масляной борьбы Киркпинар" турецкого фотографа Элифа Озтюрк Озгонку попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт, серии".

© Фото : Elif Ozturk Ozgoncu, Stenincontest
© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest

"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"

Работа фотографа Франсиса Руссо Женщины из Аругам Бэй. Франция
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"Женщины из Аругам Бэй" Франсиса Руссо из Франции вышли в финал в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии"

© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest
© Фото : Santanu Dey, Stenincontest

Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

Работа фотографа Сантану Дей Ностальгия на грани вымирания. Индия
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Автор индийский фотограф Сантану Дей и его "Ностальгия на грани вымирания" — в финале конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Фото : Santanu Dey, Stenincontest
© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest

"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

Работа фотографа Мушфикула Алама История мучений. Бангладеш
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"История мучений" Мушфикула Алама из Бангладеш — в финале фотоконкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest
© Фото : Alexey Malgavko, Stenincontest

"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Алексея Мальгавко Зимний выходной. Россия
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"Зимний выходной" россиянина Алексея Мальгавко вышел в финал фотоконкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

© Фото : Alexey Malgavko, Stenincontest
© Фото : Hoi Kin Fung, Stenincontest

"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".

Работа фотографа Хой Кин Фунга Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях. Китай
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"Путешествие по исчезающим оазисам: фонтаны в каменных джунглях" Хой Кин Фунга из Китая — финалист в категории "Моя планета, серии".

© Фото : Hoi Kin Fung, Stenincontest
© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest

Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".

Работа фотографа Алексея Васильева Якутия, любовь моя. Россия
13 из 17

Кадр под названием "Якутия, любовь моя" стал для Алексея Васильева путевкой в финал фотоконкурса имени Стенина в номинации "Россия Моя планета, серии".

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest

"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.

Работа фотографа Алексея Васильева Якутия, любовь моя. Россия
14 из 17

"Якутия, любовь моя". Работа фотографа Алексея Васильева.

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
© Фото : Azim Khan Ronnie, Stenincontest

"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Азима Хан Ронни Самый большой лагерь беженцев в мире. Бангладеш
15 из 17

"Самый большой лагерь беженцев в мире" Азима Хан Ронни из Бангладеш попал в шорт-лист конкурса в номинации "Моя планета, одиночные фотографии".

© Фото : Azim Khan Ronnie, Stenincontest
© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest

Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".

Работа фотографа Самира аль-Думи От одного конфликта к другому. Франция
16 из 17

Работа французского фотографа Самира аль-Думи "От одного конфликта к другому" — в финале конкурса в категории "Главные новости, одиночные фотографии".

© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest
© Фото : Amit Moulick, Stenincontest

"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".

Работа фотографа Амита Мулика Бойцовский поединок на красно-желтом ковре. Индия
17 из 17

"Бойцовский поединок на красно-желтом ковре" Амита Мулика из Индии — финалист в номинации "Спорт, одиночные фотографии".

© Фото : Amit Moulick, Stenincontest
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