"Прибрежный дозор" и "Кубок тундры": финалисты фотоконкурса имени Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал лауреатов 2019 года. На состязание было прислано шесть тысяч работ, главными темами которых стали социальные вызовы. Кадры, вошедшие в шорт-лист, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления темы. Снимки финалистов — в подборке Ria.ru.