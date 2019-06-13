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РИА Новости
Саммит ШОС

Восьмерка, объединившая полмира. Что притягивает разные страны к ШОС

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин, президент Пакистана Мамнун Хусейн и другие лидеры на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания Совета глав государств. 10 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
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МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. В Бишкеке открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. В 2001 году ШОС основали Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Через полтора десятилетия присоединились Индия и Пакистан. Статус государств-наблюдателей — у Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии. РИА Новости рассказывает об организации, объединившей половину населения планеты.

Что такое "семья ШОС"?

Заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Бишкеке 13-14 июня с участием президента России Владимира Путина.
Бывший глава ООН Пан Ги Мун считает ШОС ведущей организацией на евразийском континенте. Это не интеграционный союз, не военный и не строго экономический. В ЕС, например, ШОС называют клубом президентов. На самом деле это очень серьезная международная организация, важный фактор международной безопасности.
Восьмерка ШОС — это Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Индия с Пакистаном. В партнерах по диалогу пока пребывают Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка. Заявки также отправили Израиль, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия. Все 18 государств с разным статусом образуют "семью ШОС".
Примечательно, что в "семье" есть государства, которые сложно называть дружественными по отношению друг к другу: Азербайджан и Армения, Индия и Пакистан. Официальные языки ШОС — русский и китайский, хотя при необходимости общаются и на английском.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств — членов ШОС. 10 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС. 10 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств — членов ШОС. 10 июня 2018

Зачем в Бишкеке поставили юрту для президентов?

Гости, кроме лидеров Монголии и Индии, разместятся в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча". Здесь состоятся основные мероприятия саммита. Президент Монголии предпочел поселиться за городом. Точное место не сообщают из соображений безопасности. Всего "Ала-Арча" способен принять до 15 президентов. Рекомендаций по выбору определенного дома нет — они все одинаковые, отмечали в управделами президента Киргизии.
Традиционно гостей угостят национальными блюдами — бешбармаком, казы-карта, боорсоками, чак-чаком. Завтрак могут приготовить в резиденции, учитывая личные предпочтения. Но многие главы государств приезжают с собственными поварами и санитарными врачами. Привозят свои продукты. Премьер-министр Индии — вегетарианец, и ему предложат отдельное меню.
Специально к саммиту в резиденции установили юрту. При желании гости смогут там пообедать.

Почему прошлый саммит в Циндао называют историческим?

В прошлом году на саммите в Циндао (Китай) два влиятельнейших азиатских государства — Индия и Пакистан — завершили процесс вступления в ШОС, после чего в организации оказалась половина населения планеты. Страны ШОС — это большая часть Евразии.
Традиционные для ШОС темы — сотрудничество в области безопасности и экономики, борьба с терроризмом и торговлей наркотиками. Но председатель КНР Си Цзиньпин намерен обсудить на саммите торговые трения с США, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом. "Создание ШОС не было направлено против третьих стран, однако на встрече такого уровня определенно уделят внимание наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня", — напомнили в Пекине.
По итогам саммита руководители государств подпишут декларацию и совместное коммюнике, а также несколько соглашений о сотрудничестве.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС. 9 июня 2018
Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС. 9 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС. 9 июня 2018

Разве конфликт между Индией и Пакистаном улажен?

Впервые после февральской эскалации за один стол в рамках заседания ШОС сядут лидеры Индии и Пакистана. Двадцать седьмого февраля ВВС Индии нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью объявили "крупнейший лагерь террористов". В ответ Пакистан провел авианалет на индийскую часть Кашмира.
В Москве отмечают, что конфликт на работу в ШОС особо не повлиял, поскольку двусторонние разногласия никогда не выносят на общую площадку. Это принципиальная позиция. Более того, Индии и Пакистану, даже с учетом их глубоких разногласий, удается сотрудничать по антитеррору в ШОС, в том числе в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАТС).
Уже известно, что Пакистан откроет воздушное пространство для полета премьера-министра Индии Нарендры Моди на саммит в Бишкеке. Предполагается, что Индия позитивно отреагирует на жест доброй воли Пакистана.

Как поступят с "вербовочной базой" террористов?

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не раз отмечал, что деятельность радикальных группировок угрожает безопасности стран — членов ШОС, которые рассматриваются террористами "в качестве вербовочной базы для пополнения своих рядов и распространения идеологии".
Весной было поддержано предложение Патрушева учредить рабочую группу по противодействию финансированию терроризма за счет наркобизнеса, которая действовала бы в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. В январе сообщили о создании защищенной информационно-телекоммуникационной системы связи между компетентными органами стран ШОС. Одна из задач структуры — поддержание актуальности общей базы данных террористов, участвовавших в боевых действиях. В марте уточнялось, что в нее внесено более 4,5 тысячи человек.
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения стран — членов ШОС "Мирная миссия — 2007"
Антитеррористические учения стран-членов ШОС Мирная миссия-2007
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Антитеррористические учения стран — членов ШОС "Мирная миссия — 2007"
В рамках ШОС отрабатывается и теоретическая возможность силового ответа боевикам: организация регулярно проводит антитеррористические учения.
К слову, после Бишкека Владимир Путин и Си Цзиньпин отправятся в столицу Таджикистана Душанбе, где 14-15 июня пройдет пятый саммит глав государств Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Этот международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяет 27 государств, на которые приходится около 90 процентов территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
Участники подчеркивают: проблемы Азии должны быть урегулированы странами региона, все выступают против внешнего вмешательства.

При чем тут йога?

Четыре года назад на саммите ШОС, который проходил в Уфе, Нарендра Моди предложил Владимиру Путину заняться йогой. "Мы тренируем человеческий разум для того, чтобы настала новая эпоха мира и гармонии. Это пойдет на пользу человечеству и созданию мира, свободного от напряженности", — объяснил индийский премьер.
"Чем я еще не занимался, так это йогой", — отреагировал Путин с улыбкой. Но пообещал попробовать: "Я постараюсь, что буду в состоянии сделать, исходя из уровня своей спортивной подготовки".
Спустя год российский президент признался: все-таки он предпочитает смотреть на йогу со стороны и очень завидует тем, кто достигает в ней результатов.
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в саммитах БРИКС и ШОС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в саммитах БРИКС и ШОС
© Фотохост-агентство
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в саммитах БРИКС и ШОС
282700411
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Саммит ШОСШОСВ мире
Популярные комментарии
Всё идёт к тому, что страны готовы объединяться в союзы где нету США, т.к. США в союзах сразу начинает командовать и вводить свои порядки
13 июня, 08:20
Спиральтист ...
2620005
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