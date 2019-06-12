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РИА Новости

Чеченские власти восстановили вновь снесенный знак на границе с Дагестаном

Вчера, 23:10
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Неизвестные на грузовом автомобиле КамАЗ вновь снесли дорожный знак, установленный на территории Чечни в районе границы с дагестанским Кизляром, чеченские власти восстановили указатель на прежнем месте, заявил в среду спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика — Шелковской район". Случившееся вызвало большой резонанс среди местных жителей, после вмешательства властей обеих республик ситуацию урегулировали.
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом, добавил он.
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7 июня, 13:26
Кадыров опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером парламента Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра со своей стороны призвал не поддаваться на провокации и заявил, что Чечня не претендует на чужую территорию и знак был установлен на территории Чеченской Республики.
"Вчера очередной борец со знаками ночью наехал на придорожный знак, который информирует водителей о том, что он попадает на территорию Чеченской Республики. <…> Мне непонятно, чего добиваются те, кто стоит за этими провокациями? Это наша земля, мы ни с кем не спорим и с нами никто не спорит. Знак будет стоять на прежнем месте", — заявил Кадыров в видеообращении на своей странице в Instagram. Он отметил, что после очередного инцидента с указателем он выезжал в район границы с Дагестаном.
По его словам, власти и правоохранительные органы Дагестана принимают соответствующие меры, уже установлено, "кому и какой организации принадлежит машина".

"Мы, мусульмане, должны жить в мире и дружбе, как жили наши предки. <…> Я прошу братьев-дагестанцев, чтобы нас поняли: ребята, так нельзя. <…> Мы со своей стороны такое не допускали", — обратился спикер к соседям, добавив, что "камазисты и танкисты, ищущие приключения, найдут их".

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Шестнадцатого апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления к 15 декабря границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ был обсужден в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами: Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.
Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
Вчера, 13:25
Нурмагомедов высказал мнение о ситуации на границе Чечни и Дагестана
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Магомед ДаудовВладимир ВасильевРамзан КадыровЧечняДагестанОбщество
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