Столтенберг прокомментировал планы США создать военную базу в Польше

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление США о планах увеличения военного присутствия в Польше, он считает, что это свидетельствует о приверженности Вашингтона трансатлантическим связям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша создаст базу для размещения более чем 1 тысячи военнослужащих США.
"Я приветствую сегодняшнее заявление о том, что США увеличат свое военное присутствие в Польше. Это свидетельствует о твердой приверженности США европейской безопасности и прочности трансатлантических связей", - написал Столтенберг в своем Twitter.
Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне заявил, что американские войска будут присутствовать в Польше на постоянной основе.
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