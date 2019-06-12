Трамп похвалил журналистов, сумевших прочесть документ у него в руках

"Я вас уважаю, люди. Бумагу держали против света, она была закрыта, но вы смогли различить, что там написано. Это не предусматривалось. Но неважно", - сказал Трамп.

Ранее журналистам уже приходилось расшифровывать подписанные Трампом заявления с фотографий, не имея текста на руках. В ходе саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре лидеры подписали декларацию. Трамп показал журналистам издалека подписанный документ. С помощью современной фототехники журналисты пула смогли снять профессиональные фото, которые можно было увеличить и прочесть текст. Таким образом, текст появился в СМИ раньше, чем его официально распространил Белый дом.