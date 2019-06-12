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РИА Новости

Трамп похвалил журналистов, сумевших прочесть документ у него в руках

Вчера, 22:12
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил журналистов, которые смогли прочесть документ у него в руках.
Ранее стали известны подробности сделки по иммиграции между США и Мексикой. Журналисты смогли прочесть бумагу, которую Трамп показал им издалека.
"Я вас уважаю, люди. Бумагу держали против света, она была закрыта, но вы смогли различить, что там написано. Это не предусматривалось. Но неважно", - сказал Трамп.
Ранее журналистам уже приходилось расшифровывать подписанные Трампом заявления с фотографий, не имея текста на руках. В ходе саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре лидеры подписали декларацию. Трамп показал журналистам издалека подписанный документ. С помощью современной фототехники журналисты пула смогли снять профессиональные фото, которые можно было увеличить и прочесть текст. Таким образом, текст появился в СМИ раньше, чем его официально распространил Белый дом.
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