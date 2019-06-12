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РИА Новости

Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сотрудник газеты Washington Post сумел сфотографировать и частично расшифровать "секретное" соглашение между США и Мексикой, которое президент Дональд Трамп издалека показал журналистам.
Трамп ранее заявлял, что основная часть деталей, касающаяся сделки с Мексикой, еще не опубликована. Однако глава МИД Мексики Марсело Эбрард опроверг эти сообщения. По его словам, все условия соглашения были публично озвучены на прошлой неделе. Во вторник Трамп, чтобы развеять скептицизм журналистов показал им бумагу, якобы являющуюся секретным меморандумом.
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Репортер Washington Post Джэбин Ботсфорд сумел сфотографировать сложенный вдвое документ, который таким образом стал доступен для частичного прочтения. "Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней", - говорится, в частности, в расшифрованном тексте.
Позднее во вторник Эбрард признал, что Мексика может вернуться к обсуждению предложения США о "третьей безопасной стране" для мигрантов, если ее собственные меры по предотвращению миграции в США не принесут результата в течение 45 дней.
Издание задается вопросом относительно юридической силы документа, который Трамп вытащил из кармана пиджака. В материале отмечается невысокий уровень лиц, подписавших "соглашение" - заместитель помощника госсекретаря со стороны США и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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