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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон объяснил, в каком случае КС пересмотрит решение о роспуске парламента

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституционный суд Республики должен будет пересмотреть свои решения в том случае, если Венецианская комиссия признает создание парламентского большинства и правительства Майи Санду законным.
"Венецианская комиссия — это очень важный орган, если она примет решение, что процесс создания парламентского большинства и правительства был законным, то КС должен пересмотреть свои решения, а все судьи уйти в отставку", - заявил Додон в эфире местного телеканала Moldova 1.
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Президент отметил, что консультировался с бывшими руководителями Конституционного суда республики и они сообщили, что решения КС могут быть пересмотрены, сделать это может тот же состав судей.
"У нас нет двоевластия, у нас есть законный парламент, 61 депутат сел за стол переговоров, чтобы сформировать большинство, выбрали спикера и правительства. Демократы считают, что это было сделано с опозданием, другие депутаты думают, что все по закону, но президент не обязан был распускать парламент, если он считает, что нужно дать еще день-два на переговоры, то он может это сделать", - объяснил Додон.
Павел Филип
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Ранее премьер Молдавии Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Заседание Венецианской комиссии запланировано на 21 июня.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
11 июня, 11:07
Додон заявил, что решения КС угрожают национальной безопасности Молдавии
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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