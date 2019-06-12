Додон объяснил, в каком случае КС пересмотрит решение о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституционный суд Республики должен будет пересмотреть свои решения в том случае, если Венецианская комиссия признает создание парламентского большинства и правительства Майи Санду законным.

"Венецианская комиссия — это очень важный орган, если она примет решение, что процесс создания парламентского большинства и правительства был законным, то КС должен пересмотреть свои решения, а все судьи уйти в отставку", - заявил Додон в эфире местного телеканала Moldova 1

Президент отметил, что консультировался с бывшими руководителями Конституционного суда республики и они сообщили, что решения КС могут быть пересмотрены, сделать это может тот же состав судей.

"У нас нет двоевластия, у нас есть законный парламент, 61 депутат сел за стол переговоров, чтобы сформировать большинство, выбрали спикера и правительства. Демократы считают, что это было сделано с опозданием, другие депутаты думают, что все по закону, но президент не обязан был распускать парламент, если он считает, что нужно дать еще день-два на переговоры, то он может это сделать", - объяснил Додон.

Ранее премьер Молдавии Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Заседание Венецианской комиссии запланировано на 21 июня.