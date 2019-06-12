Япония готова помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Напряженность на Ближнем Востоке нужно снизить любой ценой, Токио готов помочь сделать это, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"В настоящий момент на Ближнем Востоке растет напряженность. Однако необходимо любой ценой предотвратить военные столкновения в регионе. Мир и стабильность на Ближнем Востоке не только необходима для всего процветания самого региона, но и для процветания и стабильности всего мира", - сказал Абэ во время пресс-конференции.
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По его словам, никто бы не хотел войны на Ближнем Востоке.
"Моя поездка сюда преследует эту цель", - добавил Абэ.