Япония готова помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке

"В настоящий момент на Ближнем Востоке растет напряженность. Однако необходимо любой ценой предотвратить военные столкновения в регионе. Мир и стабильность на Ближнем Востоке не только необходима для всего процветания самого региона, но и для процветания и стабильности всего мира", - сказал Абэ во время пресс-конференции.