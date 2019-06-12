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РИА Новости

В регионах прошли праздничные мероприятия в честь Дня России

Вчера, 21:04
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© Правительство Нижегородской областиПразднование Дня России в Нижнем Новгороде
Празднование Дня России в Нижнем Новгороде
© Правительство Нижегородской области
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. 12 июня по всей стране прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню России. Митинги, ярмарки, музыкальные фестивали были организованы в разных регионах.
В праздничный день в Мурманске состоялся этнофест "Пою мою Россию!" – яркий праздник с участием творческих коллективов из национально-культурных автономий и общественных объединений, клубов национальных культур региона. В церемонии открытия этнофеста принял участие глава региона Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ правительства Мурманской области.
Врио губернатора поздравил северян с Днем России, отметив, что праздник по-настоящему объединяет представителей всех проживающих в регионе национальностей.
"У нас живут настоящие патриоты. А быть патриотом на Севере, любить эту землю, жить здесь, развивать ее – это дорогого стоит. Мы с вами точно справимся с тем, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Все в наших руках, и, несмотря на тяжелый климат, на Севере – жить!", – сказал Андрей Чибис.
В рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!" в Мурманске волонтеры раздали северянам праздничные трехцветные ленты.
© Правительство Мурманской областиОткрытие этнофеста "Пою мою Россию!"
Открытие этнофеста Пою мою Россию!
© Правительство Мурманской области
Открытие этнофеста "Пою мою Россию!"
В Республике Башкортостан в День России врио главы республики Радий Хабиров возложил живые цветы к монументу Дружбы, возведенному в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства, сообщает пресс-служба главы Республики Башкортостан. Памятник, открытый в 1965 году, символизирует братскую дружбу русского и башкирского народов.
Радий Хабиров вместе с представителями руководства Уфы посетил Центральный парк культуры и отдыха имени М. Гафури, обсудил перспективы его развития и дальнейшего благоустройства, пообщался с жителями столицы республики, а также принял участие в торжественном открытии фонтана "Часы" на площади имени В. Ленина.
© Олег Яровиков, фото предоставлено пресс-службой главы Республики БашкортостанРадий Хабиров принял участие в праздничных мероприятиях
Радий Хабиров принял участие в праздничных мероприятиях
© Олег Яровиков, фото предоставлено пресс-службой главы Республики Башкортостан
Радий Хабиров принял участие в праздничных мероприятиях
В Чите, столице Забайкальского края, состоялся праздничный митинг, в котором принял участие руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве России Марат Мирхайдаров, говорится в сообщении на официальном портале региона. В рамках традиционной акции "Гражданин России" он вручил первые паспорта тринадцати юным забайкальцам. Также он наградил грамотами и благодарственными письмами людей, сделавших весомый вклад в развитие сообщества национальных диаспор края.
"День России – праздник любви и уважения к нашей стране. Родина для каждого человека начинается с того места, где он родился, где живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, от творческих и интеллектуальных достижений зависит настоящее и будущее как Забайкальского края, так и России", – обратился с поздравлением Марат Мирхайдаров.
День России. Молодой праздник с большой историей
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День России. Молодой праздник с большой историейДвенадцатого июня отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. О том, как создавали Декларацию о государственном суверенитете страны, рассказал в эфире радио Sputnik народный депутат РСФСР Олег Румянцев.
В Горно-Алтайске, столице Республики Алтай, праздник в честь Дня России прошел в городском парке культуры и отдыха. В нем приняло участие порядка 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Временно исполняющий обязанности главы республики Олег Хорохордин поздравил жителей региона с Днем России. Он отметил символичность того, что именно к этому празднику приурочен фестиваль национальных культур "Мы – россияне".
"Он показывает, что у наших народов много отличий, традиций, культурных особенностей, но при этом они составляют единое и нерушимое целое. Я убежден, что у нашей страны прекрасное будущее. Предстоит еще много поработать, чтобы все мы могли жить достойно, но путь развития определен. Россия заслуживает мира, процветания, стабильности, общественного согласия. И ее успех зависит от каждого из нас", – подчеркнул врио главы.
На празднике Олег Хорохордин вручил семи школьникам Республики Алтай их первые паспорта. Главный документ получили ученики седьмых и восьмых классов.
© Правительство Республики АлтайОлег Хорохордин поздравляет жителей региона с Днем России
Олег Хорохордин поздравляет жителей региона с Днем России
© Правительство Республики Алтай
Олег Хорохордин поздравляет жителей региона с Днем России
На празднике была представлена выставка национальной выпечки "Каравай дружбы", прошел флешмоб "Танцы народов мира". Здесь же работали различные тематические площадки, проводились мастер-классы с участием мастеров народных художественных промыслов Республики Алтай: резьба по дереву, плетение из лозы, валяние из войлока, аквагрим. Состоялись и соревнования по народным спортивным играм.
В Кургане праздничные мероприятия прошли на Троицкой площади, где работали ярмарочные ряды с изделиями народных умельцев, а также культурно-выставочные площадки национальных диаспор Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков вместе с сотнями курганцев исполнил гимн России. Глава региона вручил государственные награды жителям области. 30 юношам и девушками были присуждены областные премии для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта.
В Нижнем Новгороде 12 июня прошел третий всероссийский фестиваль национальных культур "Дружба народов" и всероссийский фестиваль духовых оркестров "По главной улице с оркестром…", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Около 1000 человек в День России пронесли от стадиона "Динамо" до площади Минина и Пожарского 100-метровый триколор.
"День России – один из важнейших государственных праздников, когда мы вспоминаем ключевые вехи в истории страны и гордимся своими героями. В этом году акцент при праздновании в Нижнем Новгороде сделан именно на историко-культурной составляющей. Надеюсь, что нижегородцы и гости города смогут ощутить дыхание времени на главных площадках. Грядущий юбилей города – лучший повод как можно лучше узнать свою малую родину", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
© Правительство Нижегородской областиНижегородцы и гости города вышивают 25-метровый "Рушник Дружбы"
Нижегородцы и гости города вышвают 25-метровый Рушник Дружбы
© Правительство Нижегородской области
Нижегородцы и гости города вышивают 25-метровый "Рушник Дружбы"
В шествии приняли участие национальные коллективы и духовые оркестры из 17 районов Нижегородской области и 7 регионов ПФО (республики Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Чувашия, а также Оренбургская область, Пермь и Киров).
Нижегородцы также вышили 25-метровый рушник дружбы, на котором изображены национальные орнаменты народов, живущих в Приволжском федеральном округе: русских, украинцев, белорусов, марийцев, мордвы, чувашей, татар, башкирцев, удмуртов.
Рушник дружбы будет передан Музею истории художественных промыслов Нижегородской области.
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Республика БашкортостанДень РоссииРеспублика АлтайНижегородская областьЗабайкальский крайМурманская областьКурганская областьОбщество
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