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РИА Новости

Приватбанк выиграл суд у связанной с Коломойским компании

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Украинский Приватбанк одержал победу в Верховном суде в деле по иску компании "Эрлан", которая связана с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским, об обязательстве погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком, сообщает пресс-служба Приватбанка в среду.
Ранее заместитель главы правления украинского банка Галина Пахачук заявила, что подтвержденный аудитом долг связанных с олигархом Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривен (8 миллиардов долларов).
"ЗАО "Эрлан", которое связано с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие Нацбанка и государственного Приватбанка и в судебном порядке обязать Приватбанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств Приватбанка перед НБУ по кредиту", - сообщается на сайте Приватбанка.
Большая Палата Верховного Суда подтвердила позицию Приватбанка и отказала в удовлетворении иска.
Игорь Коломойский
28 мая, 08:00
Украинский олигарх шантажирует США и хочет миллиардов
260120
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