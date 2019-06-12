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РИА Новости

Рабинович попросил Зеленского разблокировать ВК, "Одноклассники" и Яндекс

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой снять блокировку сайтов "ВКонтакте" (ВК) и "Одноклассники" (ОК).
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера
12 сентября 2018, 16:42
Запретный плод: вопреки блокировке российские сайты популярны на УкраинеКак ни старались украинские власти "защитить" своих сограждан от российского влияния в интернете, ничего у них не вышло. Заблокированные по указу Порошенко российские сайты вошли в число самых посещаемых украинцами.
"Уважаемый президент! Как действующий глава государства, вы имеете право отменять незаконные указы вашего предшественника. Просим снять блокировку сайтов: ВК, "Одноклассники" и сервиса "Яндекс". Разморозьте счета четырех миллионов украинцев в платежной системе "Вебмани" и отмените позорный мовный закон Парубия. Не позволяйте Украине погрузиться во мрак Средневековья. Мы - свободные люди, и живем не в Северной Корее. Спасибо", - написал Рабинович в среду на своей странице в Facebook.
Ранее Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса", mail.ru. Указ вступил в силу в мае 2017 года. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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