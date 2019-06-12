Рабинович попросил Зеленского разблокировать ВК, "Одноклассники" и Яндекс

Запретный плод: вопреки блокировке российские сайты популярны на Украине Как ни старались украинские власти "защитить" своих сограждан от российского влияния в интернете, ничего у них не вышло. Заблокированные по указу Порошенко российские сайты вошли в число самых посещаемых украинцами.