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РИА Новости

Секретарь СНБО раскритиковал украинскую бронемашину "Варта"

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкУкраинский бронеавтомобиль "Варта"
Украинский бронеавтомобиль Варта
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинский бронеавтомобиль "Варта". Архивное фото
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алекандр Данилюк раскритиковал бронемашину с усиленной противоминной защитой "Варта" украинского производства, заявив, что она не защищает бойцов.

"Варта" ничего не стоит. Идея бронемашины в том, чтобы защищать наших бойцов. А в реальности она велика; не маневренная, ее корпус слишком высок. Иными словами, идеальная цель для врага", - написал Данилюк в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, он проехался в бронемашине во время поездки в Донбасс.
Данилюк напомнил, что эти бронемашины производит компания "Украинская бронетехника", якобы принадлежащая окружению председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Он посоветовал депутату лично проехаться на "Варте" на передовую и "попробовать продержаться более двух минут".
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Секретарь СНБО отметил, что процесс реформирования госконцерна "Укроборонпром", занимающегося производством и ремонтом техники и вооружения, уже запущен.
Ранее, в декабре 2018 года Конструкторское бюро "Украинская бронетехника" досрочно передало вооруженным силам Украины новую партию специализированных бронированных автомобилей "Варта".
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