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РИА Новости

Роухани сообщил о готовности Японии покупать иранскую нефть

Вчера, 20:00
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© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
Иранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Токио хочет продолжить покупать иранскую нефть, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на фоне стремления США довести экспорт иранской нефти до нуля.

"Заинтересованность Японии в продолжении покупки нефти из Ирана… может гарантировать развитие отношений двух стран".

Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
Хасан Роухани
Президент Ирана
Нефтяные станки-качалки
22 апреля, 15:32
США введут полный запрет на импорт нефти из Ирана
В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлевать эти исключения.
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Хасан РоуханиСиндзо АбэЯпонияИранЭкономика
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