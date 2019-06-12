Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T20:25Z
https://ria.ru/20190612/1555516332.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148909/57/1489095744_0:36:3072:1764_1036x0_80_0_0_0032534f1e8ee3cd818e515295db6d1f.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Климкина об "индульгенции России" в ПАСЕ

Вчера, 19:56
3957
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов наносят вред Украине, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Ранее украинский министр заявил, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Ассамблеи.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
5 июня, 14:18
Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ
"Отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине. Киев демонстрирует политическую инфантильность, бессилие, неспособность зрело подходить к решению вопросов общей европейской стабильности и безопасности. Украинскую делегацию никто не лишает ее прав. Напротив, если рекомендованные поправки в регламент будут приняты, она, как и все остальные национальные делегации, будут защищены от дискриминации", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что если Украина пойдёт на крайние меры и объявит бойкот, как это уже было на заседании КМСЕ в Хельсинки, на конструктивной и профессиональной деятельности Ассамблеи это вряд ли отразится.
"Обещания Климкина "не делать формальных вежливых жестов" в сторону ПАСЕ - как он выразился, "института, дискредитировавшего себя" - в случае возвращения в Страсбург российской делегации - не что иное как шантаж, который, думается, мало на кого способен произвести впечатление", - отметил депутат.
Глава комитета ГД добавил, что украинские депутаты и ранее не утруждали себя проявлением хороших манер в Страсбурге. "Все мы помним зеленые сантехнические печатки, в которых демонстративно разгуливал по Дворцу Совета Европы представитель делегации Украины, а также безобразные инциденты с оскорблениями российской тележурналистки Ольги Скабеевой со стороны украинских политиков в ПАСЕ", - сказал он.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 мая, 08:00
Россия принуждает ПАСЕ к сдаче Украины
Слуцкий также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение Павла Климкина с поста министра иностранных дел. "Это - объективная оценка результатов работы данного деятеля, дискредитировавшего свою страну и проводившего провальный, продиктованный из-за рубежа и далекий от интересов украинцев внешнеполитический курс", - заключил председатель международного комитета нижней палаты парламента.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом в Москве многократно отмечали, что Россия готова вернуться и выплатить взнос в бюджет организации только при полном восстановлении прав российской делегации.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы
23 января, 08:00
Европа отомстила Украине за российские деньги
3420021
Обсудить 1
Павел КлимкинГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о встрече с Путиным
РИА
Новости
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Представитель Зеленского объяснил слова о "шутке" про снижение тарифов
В МИД Молдавии назвали причины вызова в Кишинев посла в США
Лента
новостей
Украинский бронеавтомобиль Варта
Секретарь СНБО раскритиковал украинскую бронемашину "Варта"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Стала известна причина блэкаута в Абхазии
Анастасия Приходько
Приходько заявила, что выиграла в суде у команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине
Президент США Дональд Трамп
США поддержали строительство газопровода Baltic Pipeline
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ попросила Зеленского о поддержке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
11:37"Воскресший" на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске
11:35Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка
11:34В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии
11:33Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
11:32Источник в МИД России оценил перспективы третьего саммита США и КНДР
11:31Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга
11:27На юге Москвы ограбили банк
Лента новостейМолния