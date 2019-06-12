В Госдуме прокомментировали слова Климкина об "индульгенции России" в ПАСЕ

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов наносят вред Украине, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее украинский министр заявил, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Ассамблеи.

"Отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине. Киев демонстрирует политическую инфантильность, бессилие, неспособность зрело подходить к решению вопросов общей европейской стабильности и безопасности. Украинскую делегацию никто не лишает ее прав. Напротив, если рекомендованные поправки в регламент будут приняты, она, как и все остальные национальные делегации, будут защищены от дискриминации", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что если Украина пойдёт на крайние меры и объявит бойкот, как это уже было на заседании КМСЕ в Хельсинки, на конструктивной и профессиональной деятельности Ассамблеи это вряд ли отразится.

"Обещания Климкина "не делать формальных вежливых жестов" в сторону ПАСЕ - как он выразился, "института, дискредитировавшего себя" - в случае возвращения в Страсбург российской делегации - не что иное как шантаж, который, думается, мало на кого способен произвести впечатление", - отметил депутат.

Глава комитета ГД добавил, что украинские депутаты и ранее не утруждали себя проявлением хороших манер в Страсбурге. "Все мы помним зеленые сантехнические печатки, в которых демонстративно разгуливал по Дворцу Совета Европы представитель делегации Украины, а также безобразные инциденты с оскорблениями российской тележурналистки Ольги Скабеевой со стороны украинских политиков в ПАСЕ", - сказал он.

Слуцкий также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение Павла Климкина с поста министра иностранных дел. "Это - объективная оценка результатов работы данного деятеля, дискредитировавшего свою страну и проводившего провальный, продиктованный из-за рубежа и далекий от интересов украинцев внешнеполитический курс", - заключил председатель международного комитета нижней палаты парламента.