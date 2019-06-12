Суд повторно арестовал подозреваемого в убийстве участника боев в Донбассе

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в среду во второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в убийстве участника военной операции на Донбассе Виталия Олешко, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В пятницу Печерский районный суд Киева отпустил Сигиду из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в ведомстве украинскому изданию "Левый берег".
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В июле 2018 года неизвестный застрелил в Бердянске бывшего участника военной операции в Донбассе с позывным "Сармат" Виталия Олешко. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство". Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в феврале, что полицейские задержали во Львове подозреваемого в организации убийства Олешко.
"В удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля", - написал Лысенко на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что Генеральная прокуратура готовит апелляционную жалобу на такое решение суда.
Печерский суд Киева 7 июня отпустил Михаила Сигиду из-под стражи под домашний арест, так как прокуратура не предоставила "достаточных рисков". Позже Сигиду доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако 11 июня он не явился в суд якобы из-за болезни.