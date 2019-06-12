Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T19:36Z
https://ria.ru/20190612/1555516042.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд повторно арестовал подозреваемого в убийстве участника боев в Донбассе

Вчера, 19:36
1266
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в среду во второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в убийстве участника военной операции на Донбассе Виталия Олешко, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В пятницу Печерский районный суд Киева отпустил Сигиду из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в ведомстве украинскому изданию "Левый берег".
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
9 августа 2018, 16:34
На Украине заявили о заказном характере убийства участника боев в Донбассе
В июле 2018 года неизвестный застрелил в Бердянске бывшего участника военной операции в Донбассе с позывным "Сармат" Виталия Олешко. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство". Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в феврале, что полицейские задержали во Львове подозреваемого в организации убийства Олешко.
"В удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля", - написал Лысенко на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что Генеральная прокуратура готовит апелляционную жалобу на такое решение суда.
Печерский суд Киева 7 июня отпустил Михаила Сигиду из-под стражи под домашний арест, так как прокуратура не предоставила "достаточных рисков". Позже Сигиду доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако 11 июня он не явился в суд якобы из-за болезни.
560050
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДонбассКиевВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
РИА
Новости
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
В МИД Молдавии назвали причины вызова в Кишинев посла в США
Американский истребитель F-35
Трамп заявил о закупке Польшей "большого количества" F-35
Лента
новостей
Украинский бронеавтомобиль Варта
Секретарь СНБО раскритиковал украинскую бронемашину "Варта"
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине
Анастасия Приходько
Приходько заявила, что выиграла в суде у команды Порошенко
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали слова Климкина об "индульгенции России" в ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о встрече с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Президент США Дональд Трамп
США поддержали строительство газопровода Baltic Pipeline
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Тимошенко провела переговоры с Зеленским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
11:37"Воскресший" на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске
11:35Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка
11:34В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии
11:33Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
11:32Источник в МИД России оценил перспективы третьего саммита США и КНДР
11:31Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга
Лента новостейМолния