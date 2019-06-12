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РИА Новости

Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине

Вчера, 19:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизилась на 0,7%, но продолжает удерживать первенство среди партий перед выборами в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного в среду.
"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер (5% - ред.) "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%)", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга".
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По данным опроса, партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3% избирателей, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,5%, партию Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" - 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.
Ранее "Рейтинг" публиковал результаты опроса, согласно которым рейтинг партии "Слуга народа" составлял 48,2%. Рейтинг партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" составлял 10,7%, политсилы Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 7,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9% и партия "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6%
Исследование проводилось с 6 по 9 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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