Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизилась на 0,7%, но продолжает удерживать первенство среди партий перед выборами в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного в среду.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер (5% - ред.) "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%)", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга".

По данным опроса, партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3% избирателей, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,5%, партию Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" - 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Ранее "Рейтинг" публиковал результаты опроса, согласно которым рейтинг партии "Слуга народа" составлял 48,2%. Рейтинг партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" составлял 10,7%, политсилы Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 7,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9% и партия "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6%

Исследование проводилось с 6 по 9 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.