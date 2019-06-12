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РИА Новости

В Алжире задержали бывшего премьер-министра по делу о коррупции

Вчера, 19:22
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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Судья Верховного суда постановил задержать бывшего премьер-министра Алжира Ахмеда Уяхью в здании суда, сообщил алжирский спутниковый телеканал "Ан-Нахар".
В среду бывший глава правительства и экс-министр транспорта Абельгани Заалян предстали перед Верховным судом в столице по делу о коррупции во времена правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики.
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После допроса экс-премьер был отправлен в тюрьму.
В мае этого года районный суд в алжирской столице передал дела бывших высокопоставленных руководителей в Верховный суд, так как речь идет об их возможных нарушениях на высших государственных должностях.
Оба экс-чиновника подозреваются в коррупционных преступлениях. В частности, речь может идти о растратах и незаконном предоставлении преференций бизнесменам.
Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после отставки экс-президента в начале апреля этого года.
Так военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида Бутефлику, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена.
Также временно под стражу была помещена генеральный секретарь партии трудящихся Алжира Луиза Ханун. Она предстала перед военным трибуналом в рамках расследования дела брата экс-президента Алжира и двух бывших руководителей разведки. Их обвиняют в заговоре против вооруженных сил и государства.
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Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика отправил в отставку правительство Ахмеда Уяхьи, а 2 апреля и сам ушел со своего поста по состоянию здоровья.
Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он должен организовать проведение выборов и передать власть избранному главе государства.
Однако алжирская оппозиция, многие общественные деятели и демонстранты выступали против проведения президентских выборов пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивает алжирская армия. В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Ахмед Гаид Салех призывал ускорить подготовку к президентским выборам, которые, по его мнению, положат конец политическому кризису в стране.
Председатель Совета нации Алжира Абделькадер Бенсалех
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Абдельазиз БутефликаАлжир (республика)В мире
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