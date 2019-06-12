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РИА Новости

Шефчович обсудит в Москве возможные даты новой трехсторонки по газу

Вчера, 19:14
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© Фото : RUPTLYАлександр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
© Фото : RUPTLY
Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудит с российской стороной возможные даты следующей трёхсторонней встречи по газу между РФ, ЕК и Украиной, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.
"Я проведу двустороннюю встречу с министром энергетики России Александром Новаком. Ожидаю, что основное внимание на встрече уделим ряду стратегически важных тем, а именно трехсторонним консультациям по газу, которые призваны обеспечить продолжение долгосрочных поставок газа из России в ЕС через Украину после 2019 года. Поэтому я обсужу с российской стороной возможные даты следующей трехсторонней встречи как на министерском, так и на экспертом уровнях, а затем буду говорить об этом с украинской стороной", - сказал Шефчович.
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Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком. С Новаком также планируется обсуждение синхронизации электросетей государств Балтики с континентальной Европой для завершения формирования внутреннего энергетического рынка ЕС. Шефчович напомнил, что Еврокомиссия полностью поддерживает этот проект и принимает меры к тому, чтобы он осуществлялся надлежащим образом и без какого-либо риска для государств Балтики, России, в частности Калининграда, а также для Республики Беларусь.
В программе визита Шефчовича в Москву также двусторонняя встреча с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым, где будет обсуждаться международная роль евро в сфере энергетики. Кроме того, ожидается встреча с представителями европейского бизнеса в России.
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.
Решить вопрос с транзитом необходимо до конца текущего года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии - летом прошлого и зимой нынешнего года.
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Марош ШефчовичПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСАлександр НовакМоскваЭкономика
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