Шефчович обсудит в Москве возможные даты новой трехсторонки по газу

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. Архивное фото

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа

© Фото : RUPTLY Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа

БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудит с российской стороной возможные даты следующей трёхсторонней встречи по газу между РФ, ЕК и Украиной, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"Я проведу двустороннюю встречу с министром энергетики России Александром Новаком. Ожидаю, что основное внимание на встрече уделим ряду стратегически важных тем, а именно трехсторонним консультациям по газу, которые призваны обеспечить продолжение долгосрочных поставок газа из России в ЕС через Украину после 2019 года. Поэтому я обсужу с российской стороной возможные даты следующей трехсторонней встречи как на министерском, так и на экспертом уровнях, а затем буду говорить об этом с украинской стороной", - сказал Шефчович.

Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком. С Новаком также планируется обсуждение синхронизации электросетей государств Балтики с континентальной Европой для завершения формирования внутреннего энергетического рынка ЕС. Шефчович напомнил, что Еврокомиссия полностью поддерживает этот проект и принимает меры к тому, чтобы он осуществлялся надлежащим образом и без какого-либо риска для государств Балтики, России, в частности Калининграда, а также для Республики Беларусь.

В программе визита Шефчовича в Москву также двусторонняя встреча с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым, где будет обсуждаться международная роль евро в сфере энергетики. Кроме того, ожидается встреча с представителями европейского бизнеса в России.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.