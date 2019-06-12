Приходько заявила, что выиграла в суде у команды Порошенко

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла у команды экс-президента Украины Петра Порошенко компенсацию в размере около 10 тысяч долларов за то, что ее якобы обманным путем сняли в предвыборном ролике.
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и певица Анастасия Приходько ранее заявили, что их обманом сняли в предвыборном ролике Порошенко. В июле прошлого года она потребовали от команды экс-президента компенсацию в размере более 500 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов).
25 июля 2018, 17:22"Курва неблагодарная": в Сети высмеяли Приходько из-за иска к Порошенко
"Иван Кличановский (адвокат - Прим. ред.) выиграл вместе со мной суд против команды Петра Порошенко, где в судебном порядке мы должны получить 260 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов по текущему курсу", - написала Приходько на своей странице в Instagram в среду.