Приходько заявила, что выиграла в суде у команды Порошенко

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла у команды экс-президента Украины Петра Порошенко компенсацию в размере около 10 тысяч долларов за то, что ее якобы обманным путем сняли в предвыборном ролике.