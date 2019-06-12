В Мексике неизвестные убили журналистку

МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Группа вооруженных преступников расстреляла в среду журналистку Норму Сарабию у дверей ее дома в мексиканском городе Уимангильо штата Табаско.

Как сообщает портал Universal , Сарабия занималась специальными репортажами в издании Tabasco Hoy. Мотивы убийства пока не установлены, на месте работают следователи.

Уимангильо расположен рядом с границей штата Веракрус, где в последнее время зафиксированы несколько убийств, связанных с нелегальной торговлей ворованными из трубопроводов нефтепродуктами.

В самом Веракрусе в среду был похищен местный журналист Марко Миранда, работавший на портал Noticias a Tiempo. Вооруженные бандиты перехватили его автомобиль в муниципалитете Бока-дель-Рио. Власти начали специальную операцию для поиска и освобождения журналиста.