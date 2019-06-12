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РИА Новости

В Мексике неизвестные убили журналистку

Вчера, 19:01
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МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Группа вооруженных преступников расстреляла в среду журналистку Норму Сарабию у дверей ее дома в мексиканском городе Уимангильо штата Табаско.
Как сообщает портал Universal, Сарабия занималась специальными репортажами в издании Tabasco Hoy. Мотивы убийства пока не установлены, на месте работают следователи.
Уимангильо расположен рядом с границей штата Веракрус, где в последнее время зафиксированы несколько убийств, связанных с нелегальной торговлей ворованными из трубопроводов нефтепродуктами.
В самом Веракрусе в среду был похищен местный журналист Марко Миранда, работавший на портал Noticias a Tiempo. Вооруженные бандиты перехватили его автомобиль в муниципалитете Бока-дель-Рио. Власти начали специальную операцию для поиска и освобождения журналиста.
По данным национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты более 140 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
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