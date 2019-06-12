На Украине группу чиновников поймали на взятке в 500 тысяч долларов

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины и Генпрокуратура задержали группу чиновников и полицейских на взятке в 500 тысяч долларов, сообщил в среду генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, группа злоумышленников вымогала взятку за выделение 100 гектаров для ведения охотничьего хозяйства в Путивльском районе Черновицкой области.

"Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс долларов", - сообщил Луценко.