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РИА Новости

На Украине группу чиновников поймали на взятке в 500 тысяч долларов

Вчера, 18:16
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КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины и Генпрокуратура задержали группу чиновников и полицейских на взятке в 500 тысяч долларов, сообщил в среду генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, группа злоумышленников вымогала взятку за выделение 100 гектаров для ведения охотничьего хозяйства в Путивльском районе Черновицкой области.
"Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс долларов", - сообщил Луценко.
В группу злоумышленников "входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции", отметил он.
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