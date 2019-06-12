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РИА Новости

Москалькова прокомментировала идею о смягчении статьи 228 УК

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что к такой норме Уголовного кодекса, как наказание за незаконный оборот наркотиков, нельзя подходить "в целом", принимая решение о её смягчении или ужесточении, нужен дифференцированный подход в каждом случае.
"К норме закона по определенному общественно опасному деянию нельзя подходить вот так в целом - ее полностью смягчать или ужесточать", - заявил Москалькова журналистам, говоря о звучащей сейчас идее смягчения статьи 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
"В каждом случае нужно подходить максимально дифференцированно. Я, конечно, за то, чтобы не было таких случаев привлечения к уголовной ответственности как по "маковому делу", когда за продажу пищевого мака люди - и это не единичные случаи - были привлечены к уголовной ответственности; я сегодня буду заниматься этим вопросом", - заверила омбудсмен.
Она полагает, что нужно четко определить доказательную базу при обнаружении наркотиков у человека, за исключением случаев задержания при передаче наркотиков от одного лица к другому.
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"Есть на пакете отпечатки пальцев или нет? То есть система экспертных заключений, свидетельских показаний, как должны фиксироваться результаты оперативно-розыскной деятельности и представляться в суд. Очень важно, чтобы суд не ограничивался в качестве доказательств показаниями сотрудников правоохранительных органов, потому что нередко я, например, наблюдаю, когда суд говорит: у меня нет оснований не доверять сотруднику правоохранительных органов - полицейскому или следователю, дознавателю. Этого мало сегодня, обязательно нужна серьёзная доказательственная база", - пояснила уполномоченный.
Вопрос о смягчении статьи 228 УК РФ стал актуален после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Его задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Вечером во вторник журналист был освобожден. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
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