В Свердловской области двое детей подожгли венки у Вечного огня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двое детей подожгли венки у Вечного огня в Серове, полиция начала проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, вечером во вторник в полицию Серова поступили два сообщения: о том, что у мемориала горят венки и что к этому причастны дети. На указанный адрес был направлен наряд территориального ОВД, а также полицейские по делам несовершеннолетних.

После анализа видео с наружных камер наблюдения и опроса жителей близлежащих домой сотрудники полиции установили причастных к инциденту детей – мальчиков шести и семи лет. По информации Горелых, дети вытащили из венка веточку, поднесли ее к огню, из-за чего она вспыхнула и начался пожар.