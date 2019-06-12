В Свердловской области двое детей подожгли венки у Вечного огня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двое детей подожгли венки у Вечного огня в Серове, полиция начала проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, вечером во вторник в полицию Серова поступили два сообщения: о том, что у мемориала горят венки и что к этому причастны дети. На указанный адрес был направлен наряд территориального ОВД, а также полицейские по делам несовершеннолетних.
После анализа видео с наружных камер наблюдения и опроса жителей близлежащих домой сотрудники полиции установили причастных к инциденту детей – мальчиков шести и семи лет. По информации Горелых, дети вытащили из венка веточку, поднесли ее к огню, из-за чего она вспыхнула и начался пожар.
"Как установлено в ходе проверочных мероприятий, оба мальчика воспитываются в неполных семьях, без отцов. Учитывая, что они не являются субъектами, которых можно привлечь к ответственности, с большой долей вероятности по итогам начавшейся проверки законных представителей мальчиков, скорее всего, привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", – сказал собеседник агентства.